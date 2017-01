Brännmyr: Wehrlein som stallkompis kan boosta Marcus karriär – eller sänka den

Ni vet hur det brukar sägas.

I racing finns ingen större – eller viktigare – konkurrent i racing än ens stallkamrat.

Inte minst sant är det i formel 1, bilsportens kungaklass, där de ekonomiska klyftorna är större än någon annanstans. Det är i praktiken omöjligt att säga om Daniel Ricciardo eller Nico Rosberg var bäste föraren 2016, eftersom VM-trean Ricciardo trots att han körde för näst bästa teamet inte hade någon praktisk möjlighet att utmana Mercedesförarna över en hel säsong. Den ende man verkligen kan jämföra sig med är därför stallkompisen, den ende som kör med samma material och har samma organisatoriska uppbackning.

Det är därför det är så bra för Marcus Ericsson att det nu bekräftats att det är Pascal Wehrlein som kommer att köra den andra Sauberbilen 2017.

Den nu 22-årige tysken blir nämligen något att bita i för Örebroföraren. En betydligt rejälare måttstock än något Marcus tidigare ställts mot. Wehrlein vann tre raka race i formel 3-EM redan som 18-åring och tog hem hela DTM-mästerskapet, som tillsammans med WTCC är världens mest prestigefyllda standardvagnsmästerskap, som 20-åring, och tre senaste åren har han funnits med i bakgrunden i dominerande teamet Mercedes F1-sfär. Han fick köra tester för teamet både 2014 och 2015, och i fjol placerades han i bottenstallet Manor, där han i Österrikes GP tog teamets första poäng på över två år. Därför trodde många att det var Wehrlein som skulle ersätta Rosberg i Mercedes när världsmästaren plötsligt la racerhjälmen på hyllan i höstas.

Men i stället hamnade Wehrlein alltså i kylan. I Sauber. Ett, med tanke på teamets resultat den senaste säsongen, nedköp på alla sätt förutom att han räddar sig kvar i formel 1-cirkusen nu när Manor verkar bli nästa stall att säcka ihop under den ohållbara ekonomiska situation som råder i sporten.

Men för Ericsson är det alltså chansen som kan boosta karriären. Eller fälla den.

Marcus går nu in i sin fjärde säsong som formel 1-förare, och ska han ta nästa steg, mot mittenteamen och kanske vidare mot en toppstyrning i framtiden, är det efter årets säsong det ska ske. Det är nu han måste växa, visa egenskaper som gör att just han är värd att satsa på, trots att han fyller 27 år i september och racingvärlden just nu verkar vara proppfull av 18–19–20-åringar med stora självförtroenden och ännu större plånböcker, och F1-teamen verkar stå på rad för att ta emot dem.

Nu får Marcus alla möjligheter att visa just det. Wehrlein är en omvittnat skicklig förare, annars hade han aldrig kommit i närheten av Mercedes, och nu gäller det för svensken att snabbt koppla grepp om nye kollegan. Marcus har jobbat sig upp ur underlägen tidigare, tittar man på statistiken så här i backspeglen var ju hans första år i Caterhams gröna plåtlåda inte särskilt lyckat ens med hänsyn till det undermåliga materialet, men 2015 avslutade han som tydlig etta i stallet trots att Sauber i inledningen av säsongen med all önskvärd tydlighet visade att det var Felipe Nasr de satsade på. Och 2016 dominerade han sin stallkompis under stora delar av året även om de båda kval- och träningskrascherna på Silverstone och Hungaroring solkade säsongen liksom det faktum att det var Nasr och inte Ericsson som hemförde niondeplatsen i kaosracet i Brasilien och därmed räddade tiondeplatsen i konstruktörsmästerskapet och motsvarande runt 200 miljoner kronor i prispengar åt stallet.

Lyckas Marcus dominera Wehrlein på samma sätt blir det en tydlig signal till de större teamen om att han faktiskt är en förare att satsa på, att han levererar efter – eller över – förutsättningarna vecka efter vecka och att han är värd chansen.

Om det dessutom kan bli en lite roligare säsong än 2016, om Sauber kan vara med och konkurrera om poäng som 2015 igen? Tja, det står förstås skrivet i stjärnorna. Jag har varit tveksam till teamets chanser att ta kliv framåt ända sedan de i oktober deklarerade att de kommer att köra med 2016 års Ferrarimotorer även nästa år, men har de å andra sidan via sina nyrekryteringar fått in kunskapen som krävs för att utnyttja resurserna bättre och bygga en vettig bil i övrigt är steget inte jättelångt till att vara snabbare än Renault (det var ju Sauber till och från redan 2016) och därifrån i enskilda race kunna utmana Toro Rosso och McLaren. Nya reglementet är ju dessutom lika nytt för alla.

Och en positiv aspekt ur Marcus synvinkel är att förarnas fysiska status verkar bli viktigare än på länge tack vare det nya reglementets fläskigare däck och bredare fram- och bakvingar. Något som borde gynna örebroaren som med sina 180 centimeter i strumplästen är en av de största – och tack vare Alex Elghs stenhårda regi sannolikt mest vältränade – F1-förarna.

27 februari drar vintertesterna i gång i Barcelona, och mindre än en månad senare, den 26 mars körs den första av årets 20 VM-deltävlingar: Australiens GP. Då, någon gång, får vi en första indikation på hur kul 2017 års säsong blir för Sauber. Och åt vilket håll Marcus Ericssons karriär tar vägen nu.

Marcus statistik mot teamkompisarna

2014: Marcus Ericsson–Kamui Kobayashi (i Caterham)

Kval: 4–11. Race där båda förarna tog målflagg: 2–5.

2014: Marcus Ericsson–André Lotterer (tog Kobayashis plats i ett race, på Spa)

Kval 0–1. Race där båda förarna tog målflagg: 0–0.

2015: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 10–9. Race där båda förarna tog målflagg: 6–8.

2016: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 13–8. Race där båda förarna tog målflagg: 9–4.