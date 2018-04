Brännmyrs krönika: ”Trots 16:e-platsen – Shanghai borde ge Sauber mer självförtroende än succén i Bahrain”

LÄS OCKSÅ: Marcus Ericsson slutade på plats 16 i Kina – så var formel 1-loppet

”Även en trasig klocka visar rätt två gånger om dagen”, skrev en av alla belackare på Twitter när resten av formel 1-världen gick bananas över Marcus Ericsson felfria insats i Bahrain förra söndagen, vilken gav honom hans första VM-poäng på över 2,5 år och efter 49 race torka. Han som skrev menade förstås att slumpen någon gång ibland gör att till och med medelmåttiga förare i sämre bilar kan skrälla, som när Pastor Maldonado vann i Spanien 2012, när Pascal Wehrlein tog poäng i en Manor i Österrike 2016 eller när Lance Stroll fick kliva upp på pallen i Baku i fjol. Och han tyckte uppenbarligen också att Ericsson är just en medelmåttig förare som inte förtjänade hyllningarna.

Och visst, tre toppförare bröt i Bahrain. Hade Max Verstappen, Daniel Ricciardo och Kimi Räikkönen tagit sig i mål hade Marcus inkasserat ännu en hedersam tolfteplats i raden (han har gjort sin beskärda del toppinsatser utan att nå poäng de senaste åren, och då varit långt ifrån samma erkännande). Som Ericssons egna rådgivare Eje Elgh sa i Viasat: Allt annat lika räcker bara den insats örebroaren svarade för i Bahrain till poäng en gång av 30, men den här gången var just den 30:e; ska Sauber ta poäng kontinuerligt krävs mer utveckling av bilen.

Därför borde Sauberledningen känna sig mer upprymd över och få mer självförtroende av söndagens race i Shanghai än succén senast, hur konstigt det än låter. Det var i mina ögon förvisso det mest dramatiska torracet sedan hybridmotorerna infördes inför 2014, men det sa ändå betydligt mer om förutsättningarna mellan teamen. Och Ericsson slutade på 16:e plats, bara 22,5 sekunder från poängplats trots att varken helgen som helhet eller själva racet avlöpte optimalt.

I korta drag:

Misstag nummer ett: Marcus tvingades starta sist efter att ha låst upp bromsarna och sumpat sitt klart snabbaste kvalvarv (och hade han satt det hade han ändå fått fem platsers nedflyttning för att ha kört vårdslöst under gulflagg).

Misstag nummer två: Efter att ha svept förbi båda Toro Rosso-förarna och egna teamkompisen Charles Leclerc i första svängen körde Ericsson av på slutet av första varvet och tappade alla tre placeringarna igen.

Det möjliga felbeslutet: Marcus startade på soft, mittenalternativet av de tre gummiblandningarna som stod till buds, men fick ingen fart i de däcken och var egentligen konkurrenskraftig först när han bytt till det hårdare mediumdäcket under andra halvan av racet. Frågan är dock hur en alternativ strategi hade kunnat se ut. Två set ultramjuka och ett sett medium? En jättelång stint medium och ett set ultramjuka? Hur som helst var strategin långtifrån lika klockren som i Bahrain.

Den lilla oturen: Marcus kastade sig i depå direkt när Pierre Gasly brakade in i sin teamkamrat Brendon Hartley bakom honom, förmodligen i förhoppning om att virtuell säkerhetsbil skulle appliceras omgående. I stället blev det riktig säkerhetsbil ett varv senare, och hade Marcus varit kall och väntat in den hade han kunnat tjäna både tid och möjligen en placering (som Daniel Ricciardo, som drog den vinstlotten och skrällsegrade). Därtill fastnade Marcus tidvis under loppet både bakom Hartley och Leclerc, och kunde inte utnyttja farten i bilen.

Men med allt detta inräknat var Ericsson till slut ändå 16:e över linjen (eller 17:e, men Gasly fick ju tio sekunders straff), och tillsammans med de relativt små tidsavstånden (om än hoptryckta av säkerhetsbilen) visade Shanghai mer än Bahrain att Sauber om inget oförutsett inträffar kommer kunna vara med tampas i mellanskiktet när F1-cirkusen når Europa om en månad och ta poäng mer kontinuerligt den här säsongen. Och det visar att klockan nog kan gå rätt mer än två gånger för Marcus Ericsson den här säsongen.

Fem andra snackisar från Shanghai

1) ”Mad Max” strikes again

Max Verstappen har ju under sina drygt tre säsonger i formel 1 byggt upp ett rykte som totalt oförutsägbar vildhjärna. Bara en vecka efter kollisionen med Lewis Hamilton, som kostade honom racet i Bahrain, var holländaren i Shanghai återigen ihop med Hamilton innan han en stund senare kom helt fel in i ett försök att ta sig förbi Sebastian Vettel. Det förstörde racet för båda (det kostade Verstappen en potentiell seger, menade Red Bull-chefen Helmut Marko, och Vettel poäng som kan bli kännbara när VM-striden ska avgörs i höst).

2) Ännu ett magiskt race

Ingen trodde att Shanghai skulle kunna toppa dramat och skrällarna (Ericsson! Magnusens! Gasly!) i Bahrain senast. Men racet i Kina blev hybriderans hittills mest dramatiska torrace, i mina ögon. I kampen om segern var jag redo på att ge både Sebastian Vettel (när han byggde upp en solid ledning från start) och sedan Valtteri Bottas (när han lyckades ta sig förbi Vettel med en ”undercut” tack vare ett galet snabbt varv efter sitt depåstopp) de 25 poängen, men sedan utnyttjade Daniel Ricciardo säkerhetsbilsperioden till att sätta på fräscha däck och med läckra omkörningar tog han största skrällsegern på länge. Och längre ned i fältet var det ännu mer drama. Var det någon som sa att F1 var tråkigt efter premiären i Australien?

3) Leclerc stålbad fortsätter

Saubers nyförvärv Charles Leclerc slog förvisso Marcus Ericsson i kvalet för första gången, men inte på ren fart utan tack vare att svensken gjorde ett misstag. Och i racet fortsatt monegasken att göra nybörjarmisstag, som när han helt ohotad snurrade ut i gruset i första kurvan och var nära att fastna och tvingas bryta racet. Till slut tog han målflagg som sista bil (Hartley bröt). Killen som senaste två åren vunnit GP3 och formel 2 är F1-världens mest haussade sen Verstappen kom in, men har fortfarande allt att bevisa.

4) Upp som en sol – ned som en pannkaka

Pierre Gasly förde Toro Rosso, med sina Hondamotorer, till en supersensationell fjärdeplats i Bahrain, men var tillbaka långt bak i kön i Shanghai och toppade misslyckandet med att torpedera teamkompisen Brendon Hartley. Gasly smällde sönder framvingen och fick tio sekunders tidstillägg som straff, Hartley tvingades sedermera bryta. Teamet förklarade efteråt att det handlade om en miss i kommunikationen – Gasly trodde Hartley fått instruktioner om att släppa förbi honom, Hartley trodde de båda rejsade och stängde luckan in i sväng – men oavsett allt var Toro Rosso långt från Bahrainfart och poäng.

5) VM-striden

Tre race in är det fortfarande högst oklart om Ferrari verkligen har kommandot, eller om Mercedes kommer cruisa ifrån till femte raka dubbeln (förar- och konstruktörs-VM) när säsongen väl sätter sig. Men än så länge ser det riktigt intressant och öppet ut, med Vettel nio poäng före Hamilton i VM-tabellen.