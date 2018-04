Hyllad efter premiären – nu väntar första ”riktiga banan” för Marcus Ericsson: ”En av de svåraste kurvorna på hela säsongen”

Formel 1-seriens officiella hemsida rankade Marcus Ericsson som nia, före bland annat racevinnaren Sebastian Vettel, efter premiären i Australien för två veckor sedan – och internationella motorsportmagasinet Autosport rankade honom som delad fyra.

Alltihop trots att Sauberbilens hydraulik la av redan efter sex varv, vilket gjorde att Ericsson tvingades styra in i depån och bryta. Orsaken: Lågt ställda förväntningar på Sauberstallet efter två riktiga hundår, ett kval där Ericsson bara var fem hundradelar från andra kvalomgången och ett race där han passerade Toro Rossos Brendon Hartley direkt i starten och skuggade Williams Lance Stroll under de sex varven som Ericsson själv kategoriserade som sina bästa varv under de två senaste åren.

Men stadsracet i Melbourne i all ära – det är först i helgen, när formel 1-cirkusen intar racerbanan i Bahrain, som man kan dra riktiga slutsatser om hur teamen förhåller sig mot varandra. Och, ur Sauberstallets perspektiv, om de är ikapp några andra team efter att i fjol varit klart sist.

Marcus Ericsson är positiv.

– Efter att ha sett vår potential i Australien känner vi oss positiva inför andra racet, säger han i ett pressmeddelande, och tillägger att han gillar banan i Bahrain:

– Jag har varit där många gånger och gillar verkligen att köra där. Banan bjuder på olika utmaningar, bland annat att sanden som omger den och som, beroende på vinden och väderförhållande, kan bli en avgörande faktor. I mitten av banan finns en väldigt teknisk vänsterkurva (kurvorna nio–tio) som är en av de svåraste kurvorna på hela säsongen. Banan har också bra omkörningsmöjligheter, vilket jag ser fram emot.

Återstår att se om det räcker för att Ericsson ska ta sina första VM-poäng sedan den 6 september 2015. Om inte blir tävlinge i Bahrain Örebroförarens 50:e raka utan poäng.

Sedan racet i Australien har Sauber hunnit anställa tysken Jan Monchaux, som tidigare jobbat för Ferrari och Toyota men senast komemr från Audi, som chef för aerodynamiken. En värvning som lär bidra till stallets fart på banan mer lång- än kortsiktigt.

Racehelgen i Bahrain inleds med tidsträningar på fredagen och lördag förmiddag och fortsätter med kval 17.00 på lördag innan racet avgörs med start 17.10 på söndag. Det direktrapporteras, precis som vanligt, på na.se.