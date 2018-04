Marcus Ericsson straffas – för att inte ha respekterat gulflagg: ”Videobevisen är tydliga”

LÄS OCKSÅ: Succé senast men i Kinas GP tvingas Marcus Ericsson starta sist efter miss i kvalet – slagen av nye teamkompisen för första gången: ”Låste upp”

Med blotta ögat kunde tv-tittarna se när Marcus Ericsson i hög fart passerade stillastående teamkompisen Charles Leclerc ut på start- och målrakan på de båda Sauberförarnas andra försök att sätta ett snabbt varv i lördagsförmiddagens kval.

föLeclerc hade sekunderna innan snurrat runt efter att ha kommit fel ut ur kurvan, varpå funktionärerna utmed banan vinkade med dubbla gula flaggor – vilket betyder att alla förare på berörd del av banan måste sakta ned betydligt och väja för faran.

Direkt efter att kvalet hade avslutats kallades Ericsson upp till domarna eftersom de ansåg att han inte hade följt reglerna och säkerhetsrutinerna – och en timme senare kom utlåtandet: Ericsson fälls för att inte ha saktat in ordentligt. ”Tävlingsledningen har hört Marcus Ericsson och representanter för teamet och granskat videobevisen som tydligt visar att föraren försökte sätta en bra varvtid trots att han kört förbi en funktionär som viftade med dubbla gula flaggor, vilket bryter mot reglerna”, skriver de i sitt utlåtande och fortsätter: ”Tävlingsledningen vägde också in att föraren inte gjorde något försök att drastiskt minska sina hastighet.”

Örebroföraren straffas med fem platsers nedflyttning från kval- till startpositionen, men eftersom han redan skulle ha startat från 20:e och sista ruta får beslutet ingen praktisk betydelse. Hade Ericsson däremot lyckats med de två sista kurvorna under sitt sista varv, där hans bästa varvtid i kvalet gick om intet, så hade han flyttats ned bakom teamkompisen. Leclerc var snabbast av de båda Sauberförarna i kvalet men inte före någon annan och startar från ruta 19.

Ericsson tilldelas också tre straffpoäng, vilket gör att han nu har fem totalt under den senaste tolvmånadersperioden (de två tidigare för incidenten med Kevin Magnussen i USA:s GP i höstas). Når en förare tolv straffpoäng under en tolvmånadersperiod stängs han av i nästkommande race, men det har aldrig inträffat sedan systemet infördes 2014. Daniil Kvyat, som just nu är utan F1-styrning, har alltjämt flest ”aktiva” straffpoäng på sitt konto, sju stycken. Magnussen har sex och Ericsson nu alltså fem.

