Marcus Ericssons stallkompis i våldsam krasch

Det var under fredagens andra träningspass i Budapest som Pascal Wehrlein fick sladd i kurva elva och brakade rakt in i skyddsräcket i full fart. Han smällde in i muren, snurrade runt med bilen innan han kraschade in igen med motsatt sida i nästa barriär innan det tog tvärtstopp.

Strax efter rapporterade han själv till teamet via radion:

– I crashed - massive.

På frågan om han var okej svarade 22-åringen:

– Ja, jag är okej.

Sauberbilen fick stora skador, bland annat gick vänster framaxel gick rakt av.

– Det var en stygg smäll han råkade ut för, Pascal Wehrlein, säger Viasats kommentator Janne Blomqvist.

– Han har begravt sin bil.

Läkarbilen var snabbt på plats men Wehrlein kunde kliva ur bilvraket på egen hand. Han gjorde senare tummen upp mot tv-kamerorna från depån.

Träningen rödflaggades och Wehrleins Sauber bogserades bort från banan.

När träningen återupptogs kraschade Jolyon Palmer, Renault, i samma kurva. Palmer kunde lämna banan till fots medan hans bil lyftes bort.

Marcus Ericsson slutade näst sist på eftermiddagsträningen, 3,104 sekunder bakom Daniel Ricciardo, Red Bull, som avr snabbast. Bakom sig hade Ericsson endast Wehrlein. 17 hundradelar skilde mellan de båda Sauberförarna.

På förmiddagspasset noterade Ericsson 18:e tid, 1.21.785, och hade då sin förre stallkompis Antonio Giovinazzi, som fick köra Kevin Magnussens Haasbil, samt Wehrlein bakom sig.

Giovinazzi förlorade kontrollen över sin bil och brände rakt in i barriärerna, på samma ställe som Wehrlein. Förmiddagsträningen rödflaggades i sju minuter medan banan städades upp.

