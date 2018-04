Stor dramatik i slutet av Kinas GP – Marcus Ericsson hamnade på 16:e plats: ”Inte vår bästa söndag”

Det bjöds på soligt väder och perfekta racingförhållanden i det tredje formel 1-loppet för säsongen.

Den här gången släcktes lamporna på Shanghai International Circuit i Kina och Marcus Ericsson startade längst bak i ledet efter att han blev slagen av sin nye teamkompis Charles Leclerc i kvalet.

Efter starten var det Sebastian Vettel, Valtteri Bottas och Kimi Räikkönen som låg och bökade med varandra i täten. En batalj som pågick över halva racet.

Ericsson fick brottas med sin teamkompis Charles Leclerc, Lance Stroll och Pierre Gasly inledningsvis. Men till slut var det Ericsson som var starkast av de tre och slutade på en 16:e plats.

– Nja, det var inte vår bästa söndag. Mitt race hade två skepnader. Första halvan var inte bra och jag hade problem med att hålla tempo och hade lite oflyt på det första varvet, där jag kom lite utanför och jag ramlade tillbaka på sista platsen, säger Ericsson till Viasat.

På varv 31 gick säkerhetsbilen ut efter att Toro Rosso-föraren Gasly drog in i stallkompisen Brendon Hartley. Bildelar låg spridda över banan och kinesiska banarbetare fick springa ut för att städa upp så gott det gick. Under säkerhetsbilens uppbromsning gick många förare in för att ta på nya däck.

Men Ericsson hade varvet innan kollisionen redan gått in i depå för att göra en "enstoppare" och kom därefter ut på ett par nya mediumdäck. Något som lyckades få upp hans fart lite, men som inte gynnades av tajmingen med säkerhetsbilen.

– Vår strategi var att göra en "enstoppare" och jag försökte hålla liv i de mjuka däcken så länge det gick. Och det var inte jättelätt. Men sen var andra halvan av racet var betydligt lättare på mediumdäcken och då tycker jag farten var riktigt bra, säger Ericsson och fortsätter:

– Men sen hade jag lite otur där efteråt för att säkerhetsbilen kom precis efter jag varit i depå. Så om den hade kommit lite mer lägligt för mig så tror jag att jag hade kunnat tjäna på det.

Gasly bestraffades efter sin krock med tio sekunders påslag på sluttiden och det gynnade Ericsson i slutet som hoppade upp en placering.

Senare på varv 43 smällde det igen när Max Verstappen gick ihop med Vettel och båda spann runt på banan. Något som straffade sig för även Verstappen då han också fick tio sekunders påslag.

Dagens stora kamp utkämpades mellan Daniel Ricciardo och Bottas. På varv 46 gick Ricciardo om finländaren i en snäv kurva och lyckades vinna i Kinas GP för första gången i sin karriär.

Men för Ericssons del blev det ingen upprepning på succén i Bahrain och han slutade på plats 16 och utan poäng.

– Det var inte det lättaste racet när vi inte riktigt hade farten. Men det var viktigt att slå min teamkamrat och jag tycker att under den andra halvan av loppet var jag betydligt snabbare än honom. Så det var skönt. Men vi måste upp igen till nästa race.

Topp 10 Kina GP

1. Daniel Ricciardo, 1:36.741

2. Valtteri Bottas, 1:37.235

3. Kimi Räikkönen, 1:37.144

4. Lewis Hamilton. 1:37.750

5. Max Verstappen, 1:37.265

6. Nico Hülkenberg, 1:36.881

7. Fernando Alonso, 1:37.234

8. Sebastian Vettel, 1:39.232

9. Carlos Sainz Jr, 1:38.880

10. Kevin Magnussen, 1:38.633