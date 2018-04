Succé senast men i Kinas GP tvingas Marcus Ericsson starta sist efter miss i kvalet – slagen av nye teamkompisen för första gången: ”Låste upp”

SE OCKSÅ: Studio F1 dagen efter Marcus Ericssons bragdpoäng: ”Extra skönt för Marcus efter smutskastningen – var ett klockrent utfört race”

När Marcus Ericsson i söndags tog sina första poäng på drygt 2,5 år och 49 race var det efter att ha startat från 17:e plats på startgriden. När han i morgon, i Kinas GP på Shanghai international circuit, ska försöka upprepa den succén kommer han göra det från ett ännu tuffare utgångsläge: För i lördagsmorgonens kval slutade Örebroföraren sist av de 20 förarna, och därmed får han starta allra längst bak.

För första gången fick han se nye teamkompisen Charles Leclerc slå honom i ett kval, så den interna kvalstatistiken är nu reducerad till 2–1-ledning för Ericsson efter tre tävlingshelger.

Svensken hann med tre försök att sätta ett snabbt kvalvarv under de 18 minuter den första kvalomgången pågick, och verkade länge vara på väg att återigen slå sin monegaskiske kollega. Förvisso var Leclerc halvsekunden snabbare än Ericsson under det första försöket de båda Sauberförarna gjorde, men under det andra fick Leclerc spinn och vände runt bilen ut på start- och målrakan vilket gjorde att Ericsson kunde smita förbi med 27 hundradelars marginal. Och i det tredje och sista försöket var Ericsson snabbare än Leclerc runt hela banan ända in mot näst sista kurvan, där ett stort misstag under inbromsningen dock gjorde att Kumlasonen tappade allt och var nästan halvsekunden bakom Leclerc över linjen.

– Det var ett rörigt kval. Första varvet var inte helt perfekt. På andra kändes det riktigt bra, men då var det gulflagg i sista kurvan (på grund av Leclercs spinn) så att jag var tvungen att slå av en del. Så det var ”all or nothing” (allt eller inget) på sista försöket och jag hade ett rätt så bra varv på gång, men så låste jag upp, bromsade lite för sent in i hårnålen, och då var varvet över. Det var surt, men det är sånt som händer, säger Ericsson till Viasat.

Leclerc var ändå näst långsammast av alla förarna, och Ericsson därmed allra sist i kvalet. De båda Sauberförarna kommer att starta bredvid varandra på 19:e respektive 20:e ruta i söndagens race. Och inte ens med ett perfekt varv tror Ericsson att han hade kunnat slå många fler än sin teamkamrat i kvalet.

– Jag tror inte att vi hade farten i dag för att komma vidare till Q2 (andra kvalomgången, dit topp 15 avancerar). Det känns som att vi fick det mesta ur bilen med Charles varv. Det kanske kunde ha gått någon tiondel snabbare om jag hade fått ihop mina sista två kurvor, men det är ungefär där vi är just nu med envarvsfart, säger han till Viasat.

Däremot tror Ericsson att teamet precis som i Bahrain har bättre race- än kvalfart.

– Det känns som att vi har betydligt bättre fart i race med upptankad bil, och det gör att man ändå är hoppfull inför i morgon. Det är bara att ladda om tills dess, säger han till Viasat.

Också en annan succéman från Bahrain – Toro Rossos Pierre Gasly som var sensationell fyra i racet i söndags – hade det betydligt tuffare i Shanghai. Fransmannen var bara 17:e i kvalet, och höll sig bara före de båda Sauberförarna och Williams Lance Stroll på 18:e. Även Strolls teamkompis Sergej Sirotkin åkte ut i första kvalomgången.

Red Bull-föraren Daniel Ricciardo drabbades av ett spektakulärt turboras under det sista träningspasset, bara två timmar före starten av kvalet, där eld och rök vällde ut från bakänden av australierns bil. Efter en enorm insats av mekanikerna lyckades Red Bull ändå få ut Ricciardo till kvalet – med tre minuter till godo innan slutet av den första kvalomgången – och han tog sig vidare till andra omgången som 14:e och näst sista bil. Och därifrån hade han inget problem att ta sig vidare även till den tredje kvalomgången där han blev sexa.

Ferrariförarna Sebastian Vettel, som vunnit de två inledande VM-deltävlingarna, tog pole position efter att på sitt allra sista kvalvarv ha klämt till med en varvtid nio hundradelar snabbare än teamkompisen Kimi Räikkönen. Mercedes Valtteri Bottas tog tredje rutan, närmast före teamkompisen och regerande världsmästaren Lewis Hamilton och Red Bulls Max Verstappen.

De Ferrari- och Mercedesförarna är de enda av topp tio-förarna som slipper starta racet på den mjukaste och mindre hållbara gummiblandningen ultrasoft. Förarna som tar sig vidare till den tredje kvalomgången måste enligt reglerna nämligen starta racet på de däck de satte sitt snabbaste varv på i den andra kvalomgången, och där körde de fyra i stället på mellandäcket soft. Något som kan få stor påverkan på depåstoppsstrategierna under racet.

Söndagens race, säsongens tredje deltävling i formel 1-VM, startar 8.10 och direkrapporteras som vanligt på na.se.

Kvalet till Kinas GP

Tredje kvalomgången: 1) Sebastian Vettel, Tyskland, Ferrari, 1.31,095, 2) Kimi Räikkönen, Finland, do, 1.31,182, 3) Valtteri Bottas, do, Mercedes, 1.31,625, 4) Lewis Hamilton, Storbritannien, do, 1.31,675, 5) Max Verstappen, Nederländerna, Red Bull, 1.31,796, 6) Daniel Ricciardo, Australien, do, 1.31,948, 7) Nico Hülkenberg, Tyskland, Renault, 1.32,532, 8) Sergio Pérez, Mexiko, Force India, 1.32,758, 9) Carlos Sainz Jr, Spanien, Renault, 1.32,819, 10) Romain Grosjean, Frankrike, Haas, 1.32,855.

Utslagna i andra kvalomgången: 11) Kevin Magnussen, Danmark, Haas, 1.32,986, 12) Esteban Ocon, Frankrike, Force India, 1.33,057, 13) Fernando Alonso, Spanien, McLaren, 1.33,232, 14) Stoffel Vandoorne, Belgien, do, 1.33,505, 15) Brendon Hartley, Nya Zeeland, Toro Rosso, 1.33,795.

Utslagna i tredje kvalomgången: 16) Sergej Sirotkin, Ryssland, Williams, 1.34,062, 17) Pierre Gasly, Frankrike, Toro Rosso, 1.34,101, 18) Lance Stroll, Kanada, Williams, 1.34,285, 19) Charles Leclerc, Monaco, Sauber, 1.34,454, 20) Marcus Ericsson, Sverige, do, 1.34,914.