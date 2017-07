Tunga kritiken mot Marcus Ericsson – bara tre förare får sämre betyg: "Hade jag problem att hålla farten uppe – kan man lugnt säga ..."

Örebroföraren Marcus Ericsson och hans formel 1-stall Sauber hade en tuff helg i Österrike, där teamets bilar inte alls hade samma fart som konkurrenterna. Ericsson räddade ändå en 15:e-plats i mål trots att han kvalade som 19:e, men var ändå mycket besviken efteråt.

– Redan från första varvet hade jag problem med att få mina däck att komma upp i temperatur, och jag sladdade egentligen omkring första fem–sex–sju varven och fick ingen bra känsla alls, och tappade liksom mark på dem framför, sa Ericsson till Viasat direkt efter loppet och fortsatte:

– Det har varit en ganska svår helg för oss, varken i fredags eller i dag tycker jag att vi kom upp i den nivå som vi ska vara på. Det var lite bättre i går på kvalet, men fortfarande var vi inte riktigt så snabba som vi måste vara. Så vi har lite jobb att göra.

Nu kommer domen från de internationella motorsportexperterna på magasinet Autosport och tv-bolaget Sky sports – som båda bara ger tre förare sämre betyg i sina genomgångar av Österrikes GP.

Toro Rossos Daniil Kvyat, ryssen som i första kurvan rammade Fernando Alonso som i sin tur karambolerade ut Max Verstappen ur loppet, men sedan var enda bil som fullföljde loppet bakom Ericsson efter att ha lagat bilen under ett långt depåstopp och därefter tagit ett drive through-straff, får sämst betyg av båda mediekanalerna: En trea av Sky sports och en fyra av Autosport på tiogradiga skalor. Renaults Nico Hülkenberg, tysken som hade problem med farten hela loppet och tappade från elfte startruta till 13:e position i mål, får femmor i betyg. Och i Autosport rankas även Ferraris Kimi Räikkönen lägre, av Sky sports får Toro Rossos Carlos Sainz Jr sämre betyg.

Marcus? Han får en sexa i betyg av Sky sports och en sjua i Autosport, i båda tidningarna en betygsnivå under teamkompisen Pascal Wehrlein som slutade på placeringen före efter att ha kvalat sämre, startat från depån men sedan kört om Ericsson på andra varvet.

"Marcus hade problem med sina ultramjuka däck i racet och blev passerad av Wehrlein efter ett misstag i kurva ett. Senare under loppet började han knappa in, men därefter tappade han massor som en följd av alla blåflaggor (som tvingar en förare som håller på att bli varvad måste hålla undan)", skriver Autosport. Sky sports skriver lite syrligt: "Svensken säger att han hade problem med däcken under första stinten och erkände: 'Överlag hade jag problem att hålla farten uppe'. Kan man lugnt säga ..."

Högst betyg? Det fick förstås Mercedes Valtteri Bottas, som vann kvalet, gjorde en briljant start och ledde hela vägen till mål (utom något halvt varv när han precis varit i depå). Det belönas med en tia i Autosport (där även trean, Red Bulls Daniel Ricciarido, får toppbetyg) och 9,5 av Sky sports.

Redan i kväll inleds nästa VM-helg då ett jätteevenemang mitt i London sparkar igång Storbritanniens GP som avgörs med tidsträningar på fredag, kval på lördag och race på söndag.

