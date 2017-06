Tvingades släppa teamkompisen – då får Marcus sämre betyg av experterna: "Kan inte vara särskilt glad ..."

Marcus Ericsson var på väg mot sina första poäng på 36 race och nästan två år när han tio varv före målflagg i Azerbajdzjans GP på söndagen fick beskedet över teamradion att han skulle släppa om teamkompisen Pascal Wehrlein.

“We want to swap positions" ("vi vill att ni byter position") hör man Marcus Ericssons ingenjör säga över radion i de utdrag som släppts efter racet, ett krav att Örebroföraren, som låg tia på den sista poängplatsen efter att ha tagit sig förbi Haasföraren Romain Grosjean fem varv tidigare, skulle släppa Wehrlein förbi sig. "Vandoorne is coming on strong" ("McLaren-föraren Stoffel Vandoorne närmar sig Wehrlein hårt bakifrån"), fortsatte teamet över radion.

"Hen can not overtake" ("han (Wehrlein) kan inte köra om") ropade Ericsson tillbaka över radion. "We’ll swap back if he doesn’t pull away" ("vi byter tillbaka positioner om Wehrlein inte drar ifrån") svarade teamet iskallt.

Men Wehrlein fick en treskunderslucka på det följande varvet som han höll hela vägen in i mål, och därmed tvingades Ericsson ge upp sina egna poängambitioner för att i stället avsluta racet med att köra defensivt mot Grosjean. Han klarade av att hålla fransmannen bakom sig och räddade därmed en poäng åt teamet – men står själv kvar på noll i förarmästerskapet.

– Det är bra för teamet att ta poäng igen. Sedan är det klart att det är jäkligt frustrerande att det inte var jag [som tog den] när jag låg tia så länge. Jag tycker att jag hade farten till att hålla den positionen, även med de skadorna [på bilens golv] som jag hade, men nu tog vi det säkra före det osäkra och ville säkra upp så att Vandoorne inte skulle komma förbi båda. Teamet tog det beslutet och då får jag respektera det, sa Marcus till Viasat efter racet.

Trots att Ericsson startade i 17:e position och avancerade sju placeringar till den tiondeplats han var nära att hålla i mål, och trots att teamkompisen Wehrlein fick tiondeplatsen till skänks efter att ha startat i 14:e ruta och kört upp sig till elfte, så är det tysken som får högst betyg av de internationella experterna efter loppet.

I internationella motorsporttidsskriften Autosport får Wehrlein en åtta i betyg på en tiogradig skala (lika bra betyg som segrare Daniel Ricciardo, och bara tre förare – Kevin Magnussen, Lewis Hamilton och Lance Stroll – bedöms ha gjort bättre race) medan Ericsson får en sjua i betyg, och därmed rankas som delad elva av förarna i racet. Av brittiska tv-bolaget Sky sports får Wehrlein en sjua (åtta förare får bättre betyg, Stroll toppar på 9,5) medan Ericsson får 6,5 (delad elva där också).

Autosport motiverar sitt lägre betyg på Ericsson med hans sämre insats i kvalet, där han återigen fick stryk av Wehrlein och bara hade Stoffel Vandoorne, som hade 35 placeringars bestraffning att vänta på startgriden och därmed inget att köra för, bakom sig av de 19 bilarna som kom ut. "Han fick betala för att han inte lyckades få upp temperaturen i däcken under sitt första snabba varv i kvalet och flat-spottade (trampade för hårt på bromsen så att gummit på däcken blev platt)", skriver magasinet.

"Ericsson fick instruktioner om att spela teamspelet och låta tysken passera när de försökte hålla Vandoorne stången i kampen om tiondeplatsen. På grund av sin skadade bil är Ericsson alltjämt poänglös under 2017, och han kan inte vara särskilt glad", skriver Sky sports.

Det nionde av säsongens 20 race i världsmästerskapet i formel 1 körs i Österrike den 9 juli.