Beskedet efter ödesmötet: Indianerna ansöker om rekonstruktion

Indianerna Speedway AB står på randen till konkurs – med över fyra miljoner kronor i skulder och ett antal ärenden hos Kronofogden – vilket skulle innebära att Kumla MSK:s elitserielag i speedway, Indianerna, skulle tvingas dra sig ur elitserien och i bästa fall få börja om i division 1.

Men vid ett styrelsemöte som inleddes vid 18-tiden på söndagen beslutade föreningen att göra ett sista försök att rädda bolaget, och därmed också elitserielaget, genom att ansöka om rekonstruktion. Det säger Dan-Åke Moberg, som är ordförande i såväl bolaget som föreningen men som sedan en tid tillbaka valt att inte tala med NA, till Sveriges Radio.

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag beviljas rekonstruktion, men för att över huvud taget kunna lämna en ansökan om en sådan krävs att Indianerna lyckas skramla ihop ett visst belopp.

– Beslutet är att vi i morgon ska försöka få fram pengar så att vi kan göra en rekonstruktion av företaget Indianerna Speedway AB, och vi måste ha fram 300 000 kronor, varav det mesta ska vara för att täcka advokatkostnader. Det var ett enigt beslut, och det var inte så mycket diskussioner om vad vi ville. Alla vill ju. Men vi måste hitta precis vad vi, och hur vi, ska försöka att göra, säger Moberg till SR.

När Moberg väl lämnar en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten väntas ett beslut inom ett dygn. Men för att över huvud taget komma så långt krävs alltså en större summa pengar. Och det är bråttom, enligt Moberg, som helst vill nå klarhet i om sponsorer väljer att ställa upp med pengarna redan under måndagen.

– Det [beskedet] måste vi på något sätt få i morgon, så att vi under veckan eller så kan få de här pengarna på ett avräkningskonto, så att man kan ta därifrån till olika saker som händer under rekonstruktionen, säger Moberg till SR.

Rätten beslutar om rekonstruktion för tre månader i taget och totalt kan processen pågå i maximalt ett år. Under rekonstruktion är företaget skyddat från konkurs och utmätning av Kronofogden. Och Svemo har gett klubben klartecken att Indianerna får köra i elitserien under en eventuell rekonstruktion.

Men Moberg tror inte att det blir enkelt att få med sponsorerna på tåget även om tingsrätten ger tummen upp för försöket att rädda bolaget.

– Nej, det är det inte säkert att det gör. Det som blir lättare är att vi kanske kan klara oss från en konkurs, det är det enda som blir lättare. Det kommer säkert bli ett jobb att få folk att ställa upp på oss igen när det blivit så här stolligt. Det är ett jobb som ligger fmraför oss, som vi måste ta. Under tiden måste vi försöka sälja som vi gjort tidigare, men under förutsättning – letter of intent – att vi får ihop så mycket pengar att vi kan starta och köra i elitserien, och att vi i sådana fall får de här pengarna, säger Moberg till SR.

Moberg har tidigare sagt att han principiellt är emot en rekonstruktion eftersom resultatet av en sådan skulle innebära att skulderna – som till största delen handlar om ersättning till förarna som körde för klubben i elitserien 2016 – skulle skrivas ned, och att de därmed inte skulle få ut alla sina pengar. Men nu väljer Moberg och resten av styrelsen alltså att ändå försöka ta den vägen, för att över huvud taget kunna rädda bolaget och elitserieplatsen.

Förarna har å sin sida, som fordringsägare, möjlighet att stoppa ett beslut om rekonstruktion, men kan då riskera att helt bli utan pengar om bolaget i stället skulle gå i konkurs. En tredje möjlighet är att bolagets styrelsemedlemmar kan bli personligt betalningsansvariga för skulderna vid en eventuellt konkurs.

Flera idrottsklubbar har de senaste åren genomgått rekonstruktion, bland annat ishockeyklubbarna Leksand, Timrå och Västerås.

NA har förgäves sökt företrädare för Indianerna.

