Snabba omkastningar när Masarna föll mot seriesuveränen Vetlanda

Det vankades seriefinal på motorstadion i Vetlanda när hemmalaget Vetlanda gästades av tabelltvåan Masarna, som skuggat tabellsuveränen blott tre poäng bakom.

Avestatruppen fick med kort varsel köra riders replacement för sin toppförare Tai Woffinden som uteblev på grund av skada efter en krasch i Polen under söndagen. Så sent som i måndags eftermiddag ska han, enligt uppgift ifrån lagledare Stefan Bäckström, ha gett grönt ljust till att starta mot Vetlanda. Senare under måndagen fick dock Woffinden lämna återbud på grund av skadekänningar efter ett testpass. Förutom Woffindens uttåg saknades fortsatt Joel Andersson och Kim Nilsson som ersattes av Emil Millberg och Robert Lambert.

– Vi kämpar men det räcker inte hela vägen fram. Vi försökte köra för vinstså länge det gick såklart, men med tre åkare som aldrig kört på den här banan förut så blev det svårt, säger lagledare Stefan Bäckström efter förlust mötet.

Det var tydligt att två topplag ställde upp till en början. I de sju inledande starterna blandades 3–3-heat med 5–1:or där lagen turades om att ta hand om poängen. Efter sju heat kunde ställningen avläsas till en knapp ledning för hemmalaget Vetlanda – med siffrorna 23–19.

I det sjunde heatet inträffade vidare en incident mellan Przemyslaw Pawlicki och Vetlandas Szymon Wozniak. Efter att hemmalaget först tagit ledningen tvingades bägge masförarna Pawlicki och Lambert att jaga. Pawlicki drev dock på sin jakt en aning för aggressivt och körde omkull Vetlandas Szymon Wozniak i ett omkörningsförsök. Domaren tvingades då frysa heatet samtidigt som Pawlicki varnades för farlig omkörning.

– Vi var fram och kollade så allt var okej med Simon och det verkade gått bra. Uteslutningen på Pawlicki är det inget snack om, fortsätter Bäckström.

Efter varningsheatet kopplade Vetlanda helt greppet om seriefinalen. Förutom ett oavgjort niondeheat så plockade Vetlandalaget fyra raka heatsegrar med en stekhet Bartosz Zmarzlik i spetsen. Masarna lyckades bryta igenom genom att plocka en 5–1:a i det trettonde heatet – men kampen den var redan förlorad.

I heat femton valde ledarstaben i Masarna att köra de masförarna som rimligen plockat flest poäng, Linus Sundström och Przemyslaw Pawlicki. Istället för att rätta till siffrorna fortsatte Bartosz Zmarzlik att ånga på med sin form då han, tillsammans med Szymon Wozniak, satte spiken i kistan med en avslutande 5–1:a för Vetlanda. Masarna hjälptes inte av att Pawlicki dessutom drabbades av motorstopp på sista varvet.

Smålänningarna bibehåller sin tabelledning och drar ifrån, nu sex poäng före Masarna, som ligger kvar på sin andra plats. Näst på tur för dalalaget väntar Lejonen hemma den 22:a augusti. Ett möte som blir 2017 års sista grundseriematch.

– Det blir säsongens viktigaste grundseriematch, säger lagledaren avslutande.

...för strax väntar slutspelet för Mastruppen.

Elit Vetlanda–Masarna

54–36

Publik: 2817

Masarna: Tai Woffinden (RR), Przemyslaw Pawlicki 11, Linus Sundström 10, Antonio Lindbäck 8, Robert Lambert 5, Artur Czaja 2, Emil Millberg 0.

Elit Vetlanda: Bartosz Zmarzlik 14, Szymon Wozniak 9, Martin Vaculik 8, Tomas Jonassson 8, Filip Hjelmland 7, Jaroslaw Hampel 5, Jonas Davidsson 3.