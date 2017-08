Tung förlust för Indianerna mot Rospiggarna

Det var trögt och jobbigt för Indianerna i Hallstavik när de mötte Rospiggarna i den otroligt viktiga elitseriematchen. Både lagen kämpar för sin överlevnad i elitserien. Men det var Rospiggarna som var det starkaste laget och vann matchen med 53–35.

Och det började se mörkt ut redan i det första heatet för Indianerna. Då Piotr Protasiewicz och Ludvig Lindgren (som körde som andreförare i stället för Bjarne Pedersen vars knä blev skadat under en löprunda) blev totalt bortkörda avJason Doyle och Nick Morris (som hoppade in och täckte upp för den skadade Max Fricke i Rospiggarna).

Två otroligt skadedrabbade bottenlag skulle alltså göra upp i kvällssolen. Men Rospiggarna var det laget som direkt såg starkare ut.

Heat nummer två gick inte så mycket bättre det, då reserverna Nicklas Porsing och Nike Lunna körde mot Viktor Palovaara och Viktor Bergström. Bergström som hoppade in och täckte upp istället för den skadade Adrian Miedzinski, fick totaltstopp och brakade in i sargen under sitt första heat i matchen. Det gick även illa för Lunna som fick stoppsladd och åkte över cykeln när kedjan hoppade av i vurpan. Heatet stoppades av domaren, men Indianernas otur var långt ifrån över.

Även fast Kenneth Bjerre stod för kvällens poängkörd för Indianernas del och körde vann det fjärde heatet, så stod det 16–7 till Rospiggarna. Vaclav Milik körde även han bra, men han fick problem med cykeln i heat fem och fick rulla in vid innercirkeln på banan. I depån drämde lagledaren Peter Johansson näven i ett soptunnelock och skrek svordommar som ekade genom hela depån.

Bjerre körde in 12 poäng innan pausen. Mer än hälften av de totala 23 poäng som Indianerna hade då.

Viktor Palovara kraschade hård in i sargen i heat tio och Protasiewicz slutade köra efter heat sex. Han hade känningar efter en vurpa han gjorde i den polska ligan i måndags. Han fastnade i staketet och spräckte hjälmen och Peter Johansson tror att han kan dras med en hjärnskakning.

Milik och Bjerre körde i nomineringsheatet mot Jason Doyle och Andreas Jonsson och ställningen var 50–32 innan start. Loppet var kört redan innan det satte igång och Indianerna besegrades trots att Milik lyckades vinna sista heatet. 53–35 slutade matchen och Indianerna får nu ladda om mot Vetlanda hemma.