Tungt bakslag för Indianerna – bara tre av sju tunga sponsorer dök upp: "Nu blir det svårt att rädda klubben"

På onsdagskvällen träffade Indianerna några av sina tunga sponsorer i ett sista försök att rädda klubben.

– Det finns absolut är välvilja från sponsorerna att hjälpa till, sade nytillträdde lagledaren Peter Johansson till NA efter mötet.

Det var bara ett problem: Merparten av sponsorerna dök aldrig upp.

– Det kom ju inte så många till mötet. Vi hade hoppats på sju sponsorer men det kom bara tre, säger Per-Åke Gerhardsson.

Indianerna hade, via sina tunga sponsorer, hoppats kunna få in 1,5 miljoner kronor som en grundplåt för att undvika konkurs.

– Nu blir det svårt att rädda klubben. De tre sponsorerna som kom kan inte gärna gå in med 500 000 kronor vardera, säger Gerhardsson.

Men räcker 1,5 miljoner när bolagets skulder uppgår till över fyra miljoner?

– Det skulle räcka till att börja med. Det finns småsponsorer som är villiga att lägga in 30 000 kronor var. De är jätteviktiga, men de kan inte gå in nu förrän de vet att klubben finns kvar. Om vi fått in de pengarna tror jag att kommunen lättat på pungen, säger Gerhardsson.

På torsdagen träffade ordförande Dan-Åke Moberg klubbens advokat för att bestämma inriktning för framtiden.

– Rekonstruktion är det vi jobbar efter, klargör Per-Åke Gerhardsson.

Det extra styrelsemötet, där det definitiva beslutet ska fattas, blev aldrig av under torsdagen.

– Styrelsemötet kan bli av fredag kväll, eller på lördag eller söndag, säger Per-Åke Gerhardsson.

Samtidigt skriver Fredrik Lindgren, en av de förare som Indianerna har en stor skuld till, på Instagram att Heab Entreprenad i Hallsberg går in som sponsor för 2017. Vice vd för det familjeägda entreprenadföretaget är Jan-Erik Harrysson som suttit med i Indianernas aktiebolag men som nu hoppat av. Harrysson riskerar att bli personligt betalningsskyldig om bolaget går i konkurs.