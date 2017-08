Woffinden på banan igen – vann sista deltävlingen i Best Pairs...men snuvades på totalsegern av en annan mas

Tai Woffinden var den som övertygade mest när Best Pairs avslutades med säsongens tredje tävling i Gniezno. Han körde in 18+1 poäng av maximala 20. Lejonens Chris Holder bidrog med nio poäng och såg till så att lag Monster Speedway Team vann före Fogo Power med Vetlandas Bartoz Zmarzlik och Masarnas Przemyslaw Pawlicki. Den sistnämnde duon segrade dock totalt i Best Pairs medan Woffinden och Holder fick nöja sig med en tredjeplats efter Piraternas Miroslaw Jablonski och Kacper Woryna i Boll Team.

Trea i finalen och fyra totalt slutade Masarnas Antonio Lindbäck som bildade lag Nice Racing med Artem Laguta och Krzystof Kasprzak.