Culture Club drar ut på turné

Brittiska 80-talsbandet Culture Club ger sig ut på turné i Storbritannien med sångaren Boy George.

Vi har satt ihop en fantastisk show som kommer att vara fylld av hits och underbara minnen, säger han till Contact Music.

Sångerskan Belinda Carlisle och Tom Bailey från Thompson Twins kommer också att finnas med på scenen.

Elva arenor ska besökas under turnén, som inleds den 9 november i Nottingham och avslutas den 23 november i Leeds.

Culture Club hade flera monsterhitar på 80-talet, bland annat "Do you really want to hurt me".

Boy George meddelade nyligen att han arbetar på ny musik som ska ges ut hos Sony BMG.