Distriktets bästa dansgrupp och bästa musikband ska utses – se en av de tävlande dansa

Åtta musikband och fyra dansgrupper deltar i distriktsfestivalen av Live- och danskarusellen 2017. Festivalen arrangeras på Kulturhuset i Örebro på lördag. Arrangörer är Studiefrämjandet.

Banden och dansgrupperna som deltar har kvalificerat sig till en plats i festivalen bland sammanlagt 48 band och 12 dansgrupper som har deltagit i olika deltävlingar

På lördagens festival ska en dansgrupp och en musikgrupp utses. De ska representera distriktet på riksfestivalen i Karlstad i slutet av maj. De får också en prispeng som kan användas till att utveckla gruppen.

Deltagande dansgrupper: Divinity Dance Company (Karlstad), Impact Dance Crew (Karlstad), Loke Wadström (Örebro) och Navyz (Örebro).

Deltagande band: Alpaka (Karlstad), Arga Fuskbyggarna (Torsby), Chalk Talk (Örebro), Christopher Sletto (Örebro), Children of The sün (Arvika), Dreams of neverland (Nora), Nephila (Arvika) och Unfound Reliance (Hammarö).