Duett är veckans Idoltema – här är låten som Chris har valt

Redan i slutet av den förra fredagsfinalen fick deltagarna som är kvar i Idol veta vem de ska sjunga duett med i den här veckans program. Länets hyllade Idol Chris Kläfford från Lindesberg ska sjunga ihop med skåningen och matematikstudenten Kevin Klein.

Vad idolerna ska sjunga för låt tillsammans blev klart under tisdagen. För Chris och Kevin blir det U2:s "Where streets have no name".

Hela listan

Hanna Ferm & Noah Gerstenfeld"True colors" Justin Timberlake & Anna Kendrick

Chris Kläfford & Kevin Klein"Where the streets have no name" U2

Jemima Hicintuka & Joakim Jakobsson"Never forget you" Zara Larsson & MNEK

Erika Bitanji & Gabriel Cancela "No air" Chris Brown & Jordin Sparks