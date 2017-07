Örebroskådisen Fares Fares växlar upp karriären med ny huvudroll

I ett instabilt och genomkorrumperat Kairo lever den lågmält buffliga polisen Noredin ett bekvämt liv. Han tar gärna emot mutor, omedveten om den mullrande revolution som väntar runt hörnet. Men allt förändras när en känd sångerska hittas mördad på hotellet The Nile Hilton. Fallet, som bygger på en verklig händelse, skildras i Tarik Salehs thriller "The Nile Hilton incident", som får svensk biopremiär den 29 september. Filmen har redan vunnit pris på filmfestivalen i Sundance, sålts till 36 länder och blivit en publiksuccé i Frankrike. Huvudrollen spelas av Fares Fares, som dessutom har gått in finansiellt i filmen som exekutiv producent.

– Jag är en av dem som från början sagt att det här kommer att bli en succé. Det är en spännande historia i sig men sedan har vi också den här unika miljön och bakgrunden med arabiska våren, även om filmen inte direkt handlar om den.

Fares Fares säger att rollen som Noredin är en av de viktigaste i karriären. Eftersom han medverkar i nästan varenda scen i filmen är den ett kraftprov. En stor utmaning var att göra en ganska osympatisk person till en huvudroll som folk ska känna för och identifiera sig med.

– Han är en kung på sitt område men gradvis tappar han fotfästet. Jag tror att det är en insikt som är omvälvande för en människa, att tro att man har kontroll över sitt eget liv och sedan upptäcka att man inte har det.

Sedan han var 15 år har det bara funnits en väg framåt för Fares Fares – som skådespelare. Han kom aldrig in på scenskolan men rollerna har kommit ändå. Han framhåller att han har haft tur men det är tydligt att han också är en målmedveten person som har valt sina projekt med omsorg.

– Jag har varit bra på att göra det jag vill. Jag är noga med att bara skriva på för en film i taget, även om det har blivit fyra nu i Danmark, vilket jag i och för sig är glad för, det har varit en trevlig resa, säger han och syftar på de i Danmark enormt framgångsrika filmatiseringarna av Jussi Adler-Olsens böcker.

– Och nu när jag jobbar i fler länder har jag fler valmöjligheter. Det är där man vill vara, att kunna välja själv. Nu kan jag slappna av mer, både ekonomiskt och själsligt.

Efter roller i bland annat kompisen Daniel Espinosas "Safe house", Kathryn Bigelows "Zero dark thirty" och ett nytt "hemligt internationellt projekt" befinner sig Fares Fares långt ifrån den tid då han fick kämpa på Hollywood-auditions, ofta till stor besvikelse.

Han spricker upp i ett leende som gör honom oväntat lik sin bror, regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares, och konstaterar att det är ett spännande läge i karriären just nu.

– Det känns som ett startskott därborta. Rollsättare och producenter vet vem jag är och jag har ett bra rykte, som en stabil skådis som man kan lita på. Det är bra.

TT: Nu måste du berätta om din Star wars-upplevelse.

– Det känns som att det är mycket större för alla andra än för mig, säger han och skrattar.

TT: Meh, det är ju stort!

– Ja, men det var skitkul så klart. Det var ju en självklarhet att göra och en väldigt rolig inspelning. Jag hade ingen green screen, utan allt var uppbyggt på riktigt. Det var inte en jättestor roll men det kändes verkligen som att vara en del av Star wars-världen och det är en kul erfarenhet. Det ser bra ut på cv:t.

Fakta: Fares Fares om...

Att spela in sexscenen i "The Nile Hilton incident": "Det är svårt för plötsligt blir det så personligt. Som skådespelare försöker du alltid vara 100 procent äkta men det uppstår en annan sorts medvetande när man är så fysiskt nära en annan person. Men jag kände mig bekväm och allt gick bra."

Att skådespela på egyptisk arabiska: "Jag hade en dialektcoach och tränade jättemycket. Det var svårt. Men jag har blivit van vid att jobba på andra språk. Det svåraste har varit danskan."

Att jobba med Tarik Saleh: "Han tyckte att jag var så jävla jobbig som ställde så många frågor om manuset. Men när vi kom i gång och filmade så gick det jättebra. Vi har varit nära vänner sedan 2006 ungefär. Det är viktigt att vara vän med dem man jobbar med. Om inte kemin funkar mellan skådespelare, regissör och fotograf blir det problem, det är som om mamma och pappa bråkar varje dag."

Fakta: Fares Fares

Ålder: 44 år.

Uppvuxen: Lämnade Libanon för Sverige med familjen 1987 och kom till Örebro. Efter gymnasiet pluggade han teater på Wendelsbergs folkhögskola och bodde och jobbade sju år i Göteborg, på Teater Tamauer och Göteborgs stadsteater.

Bor: På Södermalm i Stockholm. "Jag älskar Sverige och hoppas att jag alltid ska ha min bas här även om jag reser mycket".

Familj: "Den är stor, utspridd över landet."Hobby: "Jag hänger med mina vänner och spelar ganska mycket tv-spel. Men då måste jag vara helt lugn, jag kan inte spela om jag jobbar eller är bekymrad. Jag tog precis upp målningen också."

Genombrott: Med komedin "Jalla!Jalla!" (2000), regisserad av brorsan Josef Fares.

Karriär i urval: "Kopps" (2003), "Dag och natt" (2004), "Zozo" (2005), "Snabba cash" (2010), "Safe house" (2012), "Zero dark thirty" (2012), "Fasanjägarne" (2014), "Rogue one: A star wars story" (2016).

Aktuell: Ska snart börja spela in ett hemligt internationellt projekt. I december påbörjas "Journal 64", den fjärde och sista filmen i Jussi Adler-Olsen-serien. Spelar huvudrollen i "The Nile Hilton incident", som får biopremiär 29 september.