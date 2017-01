Klart: Boris René öppnar Melodifestivalen: Här är hela startordningen – stad för stad

När tittarna slår på tv:n klockan 20 den 4 februari är Boris René den första artisten att uppträda. Det meddelade Melodifestivalens programledare Clara Henry och tävlingsproducenten Christer Björkman i en webbsändning på måndagen.

René följs av Mariette, Robin Bengtsson och Jon Henrik Fjällgren, som alla öppnar sina respektive deltävlingar.

"Det är viktigt att öppna med en positiv och härlig energi så att man får i gång festen. Årets fyra startbidrag är högenergiska låtar och tv-mässiga nummer med show, som är spektakulära på olika sätt", säger Christer Björkman, enligt ett pressmeddelande.

Allra sist ut är Loreen och hennes bidrag "Statements", som stänger den sista deltävlingen i Skellefteå. Historiskt sett har en rad starka bidrag som gått långt i tävlingen varit sist ut, och i år stängs de övriga deltävlingarna av Nano, Benjamin Ingrosso och The Fooo Conspiracy.

"Med tanke på Loreens seger 2012, finns en stor förväntan på vad hon kommer att göra. Därför har vi valt att ha den överraskningen kvar till slutet", säger Björkman.

Boris René är en av tre artister med Örebroanknytning under Melodifestivalen: Jasmin Kara sjunger det fjärde bidraget under den tredje deltävlingen i Växjö den 18 februari. Örebrobanden Les Gordons framför det tredje bidraget under den sista deltävlingen.

Finalen äger rum på Friends Arena i Solna den 11 mars.

Fakta: Startordningen

► Deltävling 1, Göteborg 4 februari:

1. Boris René: "Her kiss"

2. Adrijana: "Amare"

3. Dinah Nah: "One more night"

4. De Vet Du: "Road trip"

5. Charlotte Perrelli: "Mitt liv"

6. Ace Wilder: "Wild child"

7. Nano: "Hold on"

► Deltävling 2, Malmö 11 februari:

1. Mariette: "A million years"

2. Roger Pontare: "Himmel och hav"

3. Etzia: "Up"

4. Allyawan: "vart haru varit"

5. Dismissed: "Hearts align"

6. Lisa Ajax: "I don't give a"

7. Benjamin Ingrosso: "Good lovin'"

► Deltävling 3, Växjö 18 februari:

1. Robin Bengtsson: "I can't go on"

2. Krista Siegfrids: "Snurra min jord"

3. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

4. Jasmine Kara: "Gravity"

5. Owe Thörnqvist: "Boogieman blues"

6. Bella & Filippa: "Crucified"

7. The Fooo Conspiracy: "Gotta thing about you"

► Deltävling 4, Skellefteå 25 februari:

1. Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia: "En värld full av strider (Vearelde gusnie jeenh vigkieh)"

2. Alice: "Running with lions"

3. Les Gordons: "Bound to fall"

4. Wiktoria: "As I lay me down"

5. Axel Schylström: "När ingen ser"

6. Sara Varga och Juha Mulari: "Du får inte ändra på mig"

7. Loreen: "Statements"