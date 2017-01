Klart: W.A.S.P kommer till Örebro

2017 är det 25 år sedan W.A.S.P-albumet "The Crimson Idol" släpptes. Då ger sig det berömda bandet ut på en världsturné med namnet ”Re-Idolized: The 25th Anniversary of The Crimson Idol”.

Spelningarna innehåller hela den gamla skivan och ytterligare tre låtar som var tilltänkta att ingå i albumet från början, meddelar arrangören i ett pressmeddelande. Konserten delas upp i två delar, den första med "The Crimson Idol" och den andra med med andra hits.

W.A.S.P kommer till Örebro den 6 oktober. Spelningen hålls i Conventum Kongress, men arrangeras av Frimis salonger.