Abbakväll på Konserthuset

"Happy new year" är namnet på turnén vars Sverigepremiär nu äger rum i Örebro. Det blir en kväll som troligtvis fylls av Abba-hits.

Även om de kallar sig för "The original band" är det givetvis inte originaluppsättningen av Abba som i kväll står på Konserthusets scen. Däremot några av musikerna som spelat med dem under åren. "The original band" består av Lasse Wellander (gitarr), Åke Sundqvist (trummor), Johan Stengård (sax), Mikael Areklev (gitarr), Mike Watson (bas) och Roger Palm (trummor). På scen står även Patrik Lundström, Linda Frithiof, Malin Kernby och Joakim Niehoff.

Deltar gör även Owe Sandström, mannen som designat nästan alla av Abbas-scenkläder, som presentatör. Han kommer även visa och berätta om några av Abba-kostymerna.

Efter Sverigepremiären i Örebro åker turnén vidare till tolv ytterligare platser. Såhär ser schemat ut:

27 dec Jönköping, 28 dec Linköping, 30 dec Nyköping, 1 jan Göteborg, 2 jan Borås, 3 jan Västervik, 4 jan Kalmar, 5 jan Halmstad, 6 jan Karlstad, 7 jan Trollhättan, 8 jan Växjö, 14 jan Berwaldhallen tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester