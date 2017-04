Gråtkalas när Erik och Torbjörn Ekestubbe från Nora tävlade i Talang

I TV4:s tävling Talang gäller det att ta sig förbi juryn för att gå vidare i programmet. Juryn består av Alexander Bard, David Barta, Lagaylia Frazer och Kakan Hermansson.

Far och son Erik och Torbjörn Ekestubbe från Nora tävlade på påskaftonskvällen med en sång där Erik spelade akustisk gitarr och sjöng tillsammans med Torbjörn. De har en duo tillsammans som de kallar 2Stubbz.

De gjorde ett känslosamt framträdande och berättade att budskapet i sången var att hålla ihop, något de båda gör i vått och torrt. Torbjörn verkade vara den lugna av dem inför uppträdandet och han fick liksom lugna sin pappa som var ganska nervös.

- Oh my Good, utbröt Lagaylia Frazer efter uppträdandet, och lät tåraran rinna. Ja, de såg lite tagna ut alla fyra jurymedlemmarna med en tår i ögonvrån och en efter en gav de far och son Ekestubbe sitt JA till fortsatt tävlande och deltagande i Talang.

