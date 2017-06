Det är skolmusiker från Frei i Kristiansunds kommun på den norska västkusten som just nu befinner sig på jubileumsresa i Örebro. Vid lunchtid på torsdagen gav de en konsert med egna tolkningar av bland annat Survivors "Eye of the tiger" och Deep Purples "Smoke on the water".

Lyssna hur det lät i klippet här ovan.

