Låtlistan – och så bra var Gessles turnépremiär

”En osalig blandning av gammalt och nytt”, skriver Expressens recensent.

Men Expressen ger inte Gessle mer än tre av fem getingar möjligt. Att jämföra med Aftonbladet som gav turnépremiären på Sofiero i Helsingborg fyra av fem plus.

”Att det vankades hitparad kunde således anas i förväg och blev bekräftat med emfas av den klubbslamrigt lekfulla smygpremiären på Hotell Tylösand i Halmstad förra veckan. Men när turnén rullar i gång på riktigt, i en behagligt juliljum skånsk slottspark, är det en helt annan stadga och tyngd i föreställningen”, skriver Aftonbladets recensent.

Enligt honom var låtarna ”Ljudet av ett annat hjärta” och ”Varmt igen” det bästa med konserten.

Låtlistan från torsdagens spelning:

Min plats

På promenad genom stan

Vilket håll du än går

Juni, juli, augusti

Det hjärta som brinner

Första pris

Tittar på dej när du dansar

It must have been love

Honung och guld

Här kommer alla känslorna (på en och samma gång) /Flickan I en Cole porter-sång

Kung av sand

Ljudet av ett annat hjärta

Spegelboll

Gå och fiska

The look

Extranummer:

Varmt igen

Tycker om när du tar på mig

Dressed for success

Joyride

Extra nummer 2:

Sommartider

Småstadsprat

