Nervigt inför Andra chansen-duellerna

– Någon gillar mig inte och har satt mig i en väldigt svår situation, verkar det som, säger Leo Mendez och skrattar.

Mendez pekar på Sigrid Bernson – som han möter i en av Andra chansens fyra dueller i Kristianstad Arena på lördag. Hon tävlar med ett lyckopiller inspirerat av ”Dirty dancing”-skådisen Patrick Swayze – han med värmande latinopop och en massa pyroteknik.

– Visst blir det en tuff duell, men också väldigt roligt. Hon har ju fett många fans, hennes pojkvän har också massa fans. Och det är ju de som röstar, så visst blir det tufft. Men jag tror på min låt och kan inte göra mer än så, säger Leo Mendez.

Att ställa sig i en duell mot Margaret och hennes ”In my cabana” gör inte Moncho så värst nervös. Han går in i duellen med sin karibiska energiinjektion "Cuba libre".

– Duellen gör mig mer taggad, jag vill verkligen till final, säger Ramón "Moncho" Monserrat, som utlovar en ny frisyr på lördag.

Jag vill verkligen till final

– Jag tror att folk får sig en riktig nagelbitare i tv-sofforna. Man kan ju bara rösta under själva duellerna dessutom, helt crazy vad spännande, säger han.

När tittarna ska rösta på lördagskvällen hoppas han på den yngre publiken.

– Det har visat sig att många barn gillar låten, så de yngre kanske känner sig mer manade att rösta på mig, säger Ramón Monserrat.

Felix Sandmans känslosamma ”Every single day” har strömmats rejält sedan låtsläppet förra helgen, och han är den som Mimi Werner måste besegra för att ta sig till final.

– Jag försöker bara fokusera på mitt, och då känner jag mig inte lika nervös. Upplägget med dueller gör det nog väldigt kul och spännande att kolla hemma i tv-sofforna. Men för oss artister är det ju klurigt att tävla i musik när låtarna är helt olika, vilket gör det mer spännande förstås, säger Mimi Werner, som tävlar med "Songburning".

Upplägget med dueller gör det nog väldigt kul och spännande att kolla hemma i tv-sofforna

Några få dagars omladdning är allt Olivia Eliasson får, då hon ju tävlade med ”Never learn” i den fjärde deltävlingen förra veckan. Allt ska bli bättre till Andra chansen, förklarar hon.

– Min utstrålning ska bli bättre, jag ska sjunga bättre… Allt ska bli det, säger Olivia Eliasson.

Konkurrenten heter Renaida. Hon är inte nervös. Ännu. Men ser motståndet som "livsfarligt".

– Vi är väldigt lika. För vi båda har moderna låtar, dansare och är glada på scenen. Så visst blir det tufft, säger Renaida Braun.

Andra chansen avgörs på lördag och sänds i SVT1 klockan 20.00.

Fakta: Startfältet i Andra chansen

Duell 1:

Margaret: "In my cabana"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 01 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Moncho: "Cuba libre"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 02 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 2:

Renaida: "All the feels"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 01 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Olivia Eliasson: "Never learn"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 02 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 3:

Felix Sandman: "Every single day"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 01 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Mimi Werner: "Songburning"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 02 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 4:

Sigrid Bernson: "Patrick Swayze"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 01 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Mendez: "Everyday"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen) Sms-röster: 722 11 med texten 02 (3,60 kronor per röst) eller 729 99 med texten 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Fotnot: Det går även att rösta via SVT:s Melodifestivalen-app.

John Alexander Sahlin/TT