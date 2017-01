Recension: Flack och Svenska kammarorkestern ger musikälskaren näring från hela kostcirkeln

Äntligen! Hjalmar på Broadway

Konserthuset 5/1

Barry Banks, Sharon Dyall, Paulina Pfeiffer

Konferencier: Amanda Flack, Marie Kühler, Peter Flack

Svenska Kammarorkestern

Dirigent: Andreas Hanson

Glittrig musikalfrossa med Hjalmar

Betyg: 4

Svenska kammarorkestern sadlar om från wienklassicism över till Rodgers&Hammerstein och sticker emellan med litet klezmer på en viss mediakänd festspelning.

Det är en flexibel orkester och det är inte första gången som de medverkar med Peter Flack. Denna gång är det en veritabel frossa i musikallåtar och då främst de gamla klassikerna.

Overtyren till The Producers blev en glittrande storslagen inledning och därefter fick allas vår Hjalmar från Viby hjälp att reda ut begreppen vad det är som kännetecknar en "mjuusikall". Vi upplystes om att någon "Singin' in the rain" skulle det då inte bli på grund av vattenransoneringen. Sopranen Camilla Tilling hade tyvärr fått lämna återbud men Paulina Pfeiffer gjorde en strålande insats på kort varsel inte minst i "Tonight" med Barry Banks.

Rutinerade Sharon Dyall är det starka musikalkortet och gör en glittrande och rivig "All that jazz" med en inspirerad orkester. Förutom en mycket snyggt uppbyggd scen så är det en läckert skir ljusdesign och Barry Banks gör en "Younger than springtime" som badar i grönt och guld. Naturligtvis måste det finnas balans så det inte blir för mycket slagsida åt glitter och glamour. Ostoppbara Astrid Höök snubblar och snarkskrattar sig upp på scenen. Vevar runt med väskan,stjäl showen och ger Andreas Hanson en så grundllig lektion i orkesterdirigering att han blir nerträngd från pulten.

En riktig pärla på repertoaren var "Corner of the Sky" ur Pippin av Steven Schwartz, mycket väl framförd av Amanda Flack. George Gerschwin är sin egen genre och Porgy and Bess kallade han folkopera. Sopranen Paulina Pfeiffer gjorde en underbar "Summertime" med sin skimrande och beslöjade stämma i sällskap av sommarloja stråkar. Den förstärkta orkestern som spelande fantastiskt hela kvällen fick dock inte sträcka ut ordentligt förrän i akt två med Sharon Dyall på "Luck be a Lady" och då svängde det bra. Som helhet en kväll som var precis så glittrande som det utlovas om man använder ordet Broadway i titeln. Tyvärr för litet av den mycket viktiga ingrediensen dans och så blev det en smula tungt med för många mellansnack . Småmyset och pratet fångade inte riktigt alla gånger utan drog ner tempot i föreställningen men den musikalälskare som vill få en helkväll får näring från hela kostcirkeln.