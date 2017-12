– Det blir förstås ny musik också, men tonvikten ligger på dansgolvshit från 1985 och framåt, säger Stefan ”Källan” Källström.

1985 var nämligen året som "Källan" började dj:a, något han gjorde regelbundet fram till 2011 på olika dansgolv i Örebro: Clubben, Cafe Oscar, Brunnsparken, Underground, Lorry, Renés, Archies, Strömpis, Prisma, Greven, Fake, Frimis, Harrys, Ritz och så vidare. Sisådär 2 500 spelningar hann det bli, men numera spelar han sällan: Senast var på Café Oscars 30-årsjubileum för drygt ett år sedan.

Övriga i dj-båset på juldagen är Peter Thorsson, Jonas Halldén och Stefan Jägerhill.

– Jonas höll på 1984 till 1990 och Stefan spelade också på Club 700 precis som jag. Peter startade redan 1979, men han håller ju på än. För mig handlar det lite mer om att damma av kunskaperna.

Bland de ställen som Peter Thorsson spelat på finns många klassiska Örebrokrogar, som Greven, Prisma, Tre krogar, P2/Klaras och Royal Arms, men också Norrbygården, Clubben, Talangen, Tornado (Brunnsparken) City, Café Oscar liksom Harrys, O´Learys, Strömpis och Frimis.

Det finns med andra ord en diger erfarenhet att ösa ur när temat är nostalgi och "party från förr". De danssugna kan förvänta sig allt från 70-talsdisco med klassiker som YMCA och Born to be alive, 80-tal med artister som Depeche Mode, Yazoo, New Order och Paul Rein, via 90-talets eurodisco, typ E-type, och vidare till dagens hits. Någon speciell planering brukar i alla fall inte Källan ha, utan det faller på plats under kvällen.

– Det viktiga är att dansgolvet ska funka. Jag kan ha personliga favoriter, men det är inte det viktigaste, säger han.

Nedan hittar du de fyra dj:arnas topp-tre-listor.

Jonas Halldéns topp 3:

1. Deee-Lite - Groove is in the heart

2. Slam - Positive education

3. Heller & Farley Project - Ultra Flava

Stefan Jägerhills topp 3:

1. Fun Fun - Colour my love

2. Beloved - Sweet harmony

3. Ini Kamoze-Here comes the hotstepper

Peter Thorssons topp 3:

1. Whitney Houston - I Want dance with somebody

2. Madonna - Vouge

3. Modern Talking - You´re my heart, You´re my soul

Stefan "Källan" Källströms topp 3:

1. Faithless - Insomnia

2. Depeche Mode - Just can't get enough

3. Paul Rein - Ge mig en chans

► Här hittar du också "Källans" Spotifylista med över 1 600 låtar.

Mer om nöje i Örebro:

[+] Lista: Så satsar Örebros krogar på julhelgen – få koll på utbudet här

Känner du igen örebroarna som de såg ut på 80-talet? – återträff på Café Oscar

Bildspel: Krogbilder från Harrys genom åren