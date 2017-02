Så ser Mello-oddsen ut för Örebrohoppet Boris René

Det är Unibet som har tagit fram oddsen inför årets Melodifestival - enligt dem har Boris René stor chans att gå vidare till andra chansen men när det gäller att tippa vinnare är spelarna mer försiktiga.

”Startfältet i Göteborg är svårtippat. Spelarna tror starkt på Ace Wilder och Nano, sen blir det betydligt jämnare i oddslistan och allt pekar på att vi får uppleva en riktig nagelbitare i Melodifestivalens första deltävling”, skriver Henrik Holm, spelexpert på Unibet, i ett pressmeddelande.

På listan över artister som kvalificerar sig till final från deltävling 1 i Göteborg hamnar Boris René på en fjärdeplats efter Ace Wilder, Nano och De Vet Du.

När det gäller oddsen för en vinst hamnar Boris René på en 13:e plats med 24 gånger pengarna - att jämföra med Loreen som ligger i topp med tre gånger pengarna.

Under onsdagen rapporterar Aftonbladets Tobbe Ek i Schlagerbloggen direkt från uppspelningen av låtarna från deltävling 1. Han beskriver Boris Renés bidrag, Her kiss, som väldigt lik fjolårets bidrag "Put your love on me" men även att den ”känns också som en hel del Ricky Martin”.

