Dramat efter tuffa orden – men Chris vidare i Idol

Se Chris framträdande – och Nikkis sågning i spelaren ovan.

Tuffa ord från juryn efter att Chris Kläfford stått på scen med Frank Sinatras "Fly me to the moon". Inte minst från Nikki Amini – som drog fram motorsågen.

– Chris Kläfford. Jag måste säga att jag hade faktiskt svårt att kolla på det här. Det här är så fel. Hur kan det ha blivit såhär fel? Det här är så långt ifrån den artistprofil jag ser i dig. Du kan helt orimligen vara nöjd med det här, sa hon bland annat.

►Dundersågningen av Chris: "Jag hade svårt att titta – hade förbjudit att det sänts i tv"

Och hans fans fick fortsätta att hålla andan.

En efter en gick vidare. Men Chris blev kvar på scenen till dess att det bara fanns två platser kvar till nästa fredagsfinal – men kunde dra en lättnadens suck. Han är kvar i Idol även nästa vecka.

Istället tvingades Joakim Jakobsson lämna tävlingen.

Allt om Chris Kläffords Idoläventyr

