Åtta unga singlar reser till en paradisö på lyxsemester. De festar, solar, badar och flirtar. Sen dyker plötsligt någon av deltagarnas ex upp ur vattnet. I Ex on the beach kan vad som helst hända, enligt ett pressmeddelande från Kanal 11 där dokusåpan börjar sändas på torsdag den 22 mars.

I den fjärde säsongen av programmet deltar örebroaren Josefin Hådén, 21 år. Programmet är inspelat på paradisön Eleuthera i Bahamas i Västindien och programledare är Carolina Gynning.