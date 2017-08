Örebroskådisen Fares Fares spelar gammal vän i ny spionserie om hämnd

Skådespelaren Fares Fares har fått ännu ett internationellt jobb. Svensken tar plats på rollistan i den kommande spionserien "Deep state", skriver Deadline Hollywood.

Tv-serien handlar om en före detta agent vid brittiska underrättelsetjänsten, spelad av Mark Strong, som ska hämnas sin mördade son, medan Fares spelar dennes gamle vän.

Agentdramat utspelar sig i bland annat Storbritannien och Libanon och delar är redan inspelade i Marocko. Den ska sändas i åtta timslånga avsnitt i över 50 länder av tv-kanalen Fox.

Under de senaste åren har Fares Fares synts i filmer som "Zero dark thirty" och "Rogue one" och han spelar huvudrollen i Tarik Salehs prisbelönta "The Nile Hilton incident".