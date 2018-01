Allmännyttan är också vårt ansvar

Bostadspolitik är högaktuellt. Alltifrån byggbehov till att man säljer ut kommunala fastighetsbestånd av olika skäl. I vår kommuns ägo finns ungefär 300 lägenheter. Antalet lägenheter har genom åren nästan halverats men ändå är vi lokalt en stor och i mina ögon viktig aktör på bostadsmarknaden i Ljusnarsberg. I spåren av debatten kring önskan om en fullstor idrottshall har jag har blivit medveten om att flera politiker inte tycker likadant då flera framfört en avyttring för att slippa ansvaret och få in pengar i den kommunala kassan. Jag tycker det är ett kortsiktigt tänk.

Att ha en allmännytta i kommunal regi är ett viktigt verktyg för att främja bostadsförsörjningen. Vi har ett särskilt ansvar att tillgodose olika bostadsbehov, inte bara grupper med särskilda behov eller har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan tillhandahålla ett bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika hyresgäster och lockar till inflyttning. Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som säger att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att bo i bra bostäder.

Ofta ingår också även ett samhällsansvar i de kommunala allmännyttorna. Det kan handla om miljömässigt och socialt ansvarstagande samt bidra till en hållbar utveckling. Många har sin allmännytta organiserade i bolag men inte vi. Vi har en verksamhet där ändå ekonomin strikt hålls isär från den kommunala och verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Det innebär bland annat att fastigheterna ska bära sina egna kostnader, kommunen ska inte gå in med skattemedel och genom subventionering missgynna andra konkurrenter. Många har marknadsmässiga avkastningskrav på sin allmännytta men när vi utgår från den lokala marknadssituationen så finns inget utrymme för oss att begära någon avkastning, ärligt talat är vi glada om det hela går runt.

Vi har under många år gjort stora investeringar i våra kommunala verksamhetslokaler men nu börjar vi snegla på hur vi ska kunna planera in en hel del behövliga underhållsåtgärder inom allmännyttan. Med erfarenheten om privata fastighetsägare i vår kommun de senaste 15 åren så vet jag att många är oseriösa. Deras affärsidé med lägre hyror genom att spara in på underhåll, avstå från att betala löpande drift, bygga upp stora skulder som drabbar våra avfalls- och vatten kollektiv, ”byta" ägare för att sen sätta bolaget i konkurs och sen starta om på ny kula. Nä, vi behöver inte mer av den varan så riskerna med en avyttring är för stora anser jag.

Jag tror på en blandning av ägandet och tycker att vi ska värna ett fortsatt kommunalt ägande av allmännyttan i vår kommun, med inflytande över en långsiktig utveckling och möjlighet att styra över riktade satsningar för såväl ung som gammal. Vår allmännytta ska främja utbudet av ett boende tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. Jag tror inte någon annan tar det ansvaret men vi (s) är beredda att fortsatt axla det ansvaret!

Ewa-Leena Johansson

Kommunalråd (s) Ljusnarsberg.