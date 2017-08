Bäst i Sverige! Örebro län har bara 6 procent färska älgbetesskador

Svar Skogsbolagen har satt ett mål på 3-5 procent färska älgbetesskador. I Örebro län ligger vi på 6 procent med en sjunkande trend. Att älgen äter upp skogen stämmer alltså inte som Anna-Lena Lindströms (Skogsstyrelsens distriktschef i Örebro län) skriver i sin debattartikel i NA den 3 augusti.

När man håller på med älgförvaltning finns tre parametrar man kan jobba med, för att nå målen med älgbetesskador:

1. Skapa mer foder

2. Förvalta älgstammen

3. Förvalta vargstammen.

Vi börjar med att skapa mer foder. Det finns tre sorter marker: magra marker, mellan-marker och bördiga marker.

Magra marker passar bäst för tall. I Örebro län återbeskogas bara cirka 60 procent av de magra markerna med tall. Det borde vara 100 procent.

Det finns två sätt att återbeskoga. Man kan plantera 2 200 plantor per hektar vilket är godkänt av skogslagen eller också kan man använda frösådd. Frösår man växer det 10 000-15 000 plantor per hektar. De stora bolagen gör oftast det förstnämnda, för att tjäna några års tillväxt och minska röjningskostnaden. Ni kan själva räkna ut skillnaden om älgen betar 100 av 2 200 planterade plantor eller 100 av 15 000 frösådda plantor per hektar. Mellanmarkerna kan återbeskogas både med tall och gran. I Örebro län återbeskogas 30 procent av mellanmarkerna med tall. Det borde vara minst 50 procent.

Bördiga marker passar bäst för gran. I Örebro län återbeskogas den bördiga marken till 82 procent med gran.

Röjning av skog kan också ske på olika sätt. Röjs skogen tidigt, när beståndet är i älgbetehöjd under 5 meter, blir kostnaden lägre, men man riskerar då betsesskador av älgar. Väntar man med röjning tills beståndet växt ur älgbeteshöjden (cirka 5 meter) förlorar man lite i tillväxt och röjning blir något kostsammare. Tyvärr röjs det oftast till det billigaste alternativet.

Det är även viktigt vid röjning att spara RASE i både gran och tallföryngringar. RASE står för rönn, asp, sälg och ek.

Älgens favoritfoder är; 1 Rönn, 2 Vide/Sälg, 3 Asp/Ek, 4 Vårtbjörk, 5 En, 6 Tall, 7 Glasbjörk, 8 Al. Tall är rena nödfodret för älgen. Tyvärr lövsanerar många skogsägare sina föryngringar och tvingar älgen att äta tall.

Jägarna i Örebro län nådde en avskjutning på 97 procent av de älgar de hade enligt avskjutningsplanen år 2016, också ett av Sveriges bästa resultat.De senaste 5 åren har avskjutningen av älg i Örebro län minskat från 2 513 älgar till 1 932 älgar år 2016.

År 2017 är avskjutningsmålet 1 726 älgar, ännu en minskning med 200 älgar. Den minskade avskjutningen beror på en minskad älgstam och en ökande vargstam. Jägareförbundet tycker att vid en meningsfull älgjakt ska man kunna skjuta minst 3 älgar per tusen hektar. I Örebro län är avskjutningen enligt planen 2,3 älgar per tusen hektar. Minst ska Malingsbos äfo skjuta: 1,2 älgar per tusen hektar. Mest ska Örebro läns västra äfo skjuta: 3 älgar per tusen hektar.

Vi måste få börja förvalta vargstammen. Örebro län berördes förra vintern av 11 vargrevir. Varje par äter 100-140 älgar per/år. Det innebär att vargen äter i medel 1 320 älgar i Örebro län varje år. Vargen ger älgförvaltningen ingen ro. En älgskötselplan ska vara treårig. Det är otroligt svårt med älgförvaltning när man varje år måste revidera planer för att det tillkommer nya vargrevir.

Slutsats: Ståndortsanpassa skogsbruket. Fröså tallplanteringar. Spara RASE vid röjning. Förvalta vargstammen till två revir i Örebro län.

Då når vi långt under målen 5 procent färska älgbetesskador i närtid. Skogsägarna och Skogsstyrelsen når sina uppsatta mål och jägarna kan bedriva en meningsfull älgjakt i Örebro län.

Pierre Andersson, klöviltansvarig, Jägareförbundet Örebro