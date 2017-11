Den ekonomiska människan: Fördärvlig kamp om ekonomisk vinning och hög status

Mina boktravar på nattygsbord och golv börjar bli ett problem. Befintliga bokhyllor kan tyvärr inte härbärgera fler böcker och försök till gallring lyckas inte särskilt bra. En av böckerna jag hittar i en trave är Joyce Carol Oates Älskade syster, som jag läste för några år sedan och som jag upplevde som rena skräckromanen. Boken tillhör visserligen inte den genren men jag minns att den gav mig samma upplevelse som om den vore en skräckroman. Svenska Dagbladets recensent skrev om den här boken: ”Oates är en röntgenkamera och en strålkastare rakt in i det amerikanska samhällets hjärta”. Min skräck väcktes i takt med att det amerikanska samhället framträder i romanen och med min ökande insikt om att vi snabbt är på väg mot den amerikanska samhällsmodellen. Ett samhälle där det enda som har någon betydelse för den enskilda individen har blivit kampen om ekonomisk vinning och hög status.

Nyliberalismens kärna är just att det bästa för både dig och dina medmänniskor är att du tänker på dig själv i första hand.

Milton Friedman, ekonomiprofessor vid universitetet i Chicago och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976 , lanserade på 50-talet den nyliberala ekonomiska teorin som började omsättas i praktisk politik av Ronald Reagan och Margret Thatcher på 80-talet.

Enligt denna nyliberala ekonomiska teori, ”den ekonomiska människan” som dominerat den globala världsordningen är vi människor ekonomiska varelser som inför valsituationer alltid tänker rationellt, gör en ekonomisk kalkyl och undersöker vad som är bäst för oss själva. Nyliberalismens kärna är just att det bästa för både dig och dina medmänniskor är att du tänker på dig själv i första hand. Hur detta upp och nedvända resonemang kunnat slå igenom är för mig en gåta. Andra galenskaper är att man tror att man kan minska ojämlikheten om man sänker löner för dem med lägsta lönerna och ser till att de med högsta lönerna får lägre skatt eller att vi genom att sänka skatten generellt får mer pengar till välfärden. Den som inte förstår det galna i dessa resonemang rekommenderar jag att läsa exempelvis följande böcker: Illa far landet, Nedskärning till döds, Why we can’t afford the rich. Lyssna gärna på Harvardprofessorn Stephen Marklin som menar att om vi tänker som en ”Ekonomic Man” kommer det att underminera sammanhållningen i samhället. Vi kan alla se att detta är på gång.

Idag behöver ingen vara fattig om resurserna fördelas jämnare.

Den nyliberala teorin säger att stora inkomstskillnader ger en dynamik som gör att den gemensamma kakan blir större och att de som får minst ändå får mer än de annars skulle ha fått. Så varför bråka? Men det är skillnaderna i ekonomisk och social position som har effekt på hälsa, levnadslängd, brottslighet etcetera och inte en låg materiell standard i sig. En kuban lever fem år längre än en svart amerikan trots att den svarte amerikanen har fem gånger så hög levnadsstandard. Det är den relativa fattigdomen som är avgörande. ”Fattigdomen (...) blir outhärdlig, då den dagligen jämföres med andras överflöd”. (Ernst Wigforss 1928. Finansminister och socialdemokraternas främsta teoretiker.) Idag behöver ingen vara fattig om resurserna fördelas jämnare.

Läs gärna www.socialeurop.eu/the-cost-of-inequality

I skrivande stund hör jag på nyheterna om ny forskning som visar att ojämlikheten under de senaste decennierna ökat kraftigt i Sverige (den största ökningen inom OECD). De rikaste har fått en kraftigt ökad levnadsstandard medan de sämst lottade inte alls fått ta del av den kraftiga tillväxten.

Vi har i den så kallade svenska modellen social- arbetslöshets- och sjukförsäkringar som vi solidariskt betalar och utnyttjar vid behov. Ingen skulle väl bli sur på grannarna och kalla dem för bidragstagare om deras hus brann ner och vi genom vår brandförsäkring fick vara med och betala. Men Allianspolitikerna kallar arbetslösa, sjuka och andra behövande för bidragstagare och inte försäkringstagare.

Det vore intressant att få höra hur de motiverar sina politiska agendor. Vilka är deras sanningar och hur stöds dessa av forskning.

Ingemar Berglund

Örebro