Den goda ondskan

Förmågan att känna medkänsla tycks vara medfödd hos oss människor. Vi ser uttryck för detta överallt. En del av oss har förmånen att få utlopp för denna läggning i vårt arbete, för andra kanske den blommar ut som mest i familjen eller genom samhällsengagemang.Men medkänslan står inte oemotsagd i oss, den har mycket starka motståndare som är fast sammanvuxna med vår självförståelse.

Under 1600- till 1800-talet importerades 10 miljoner afrikanska slavar till USA. 70 procent av dem arbetade på sockerplantagen. Det var ett helvete. Mångdubbelt fler dog under krigen för att fånga in slavarna i Afrika eller under transporterna.

Detta för att vi européer skulle få stilla vårt växande sockersug och för att affärsmän skulle tjäna en massa. Handeln organiserades av den fria marknaden och stora delar av medelklassen var med och gjorde dessa affärer: slavar till Afrika och socker till Europa. Alla dessa européer som gjorde bra affärer och fick smaskigt socker i teet var inga onda människor. Det var inte elakhet eller utstuderad ondska som var drivkraften utan det var den marknadskapitalistiska hungern efter att växa i kombination med konsumtionshungern som var motorn. Inte heller den normale ägaren av sockerplantage var en sadistisk djävul med piska i handen: hon levde vanligen själv långt från den praktiska verkligheten och var bara intresserad av att berika sig. En duktig affärsman helt enkelt.

När vi går och handlar vårt kött i affären, kanske till och med ekologiskt, kravmärkt kött, är det inte utifrån viljan att olika djur ska genomleva ett kort helvetiskt liv i en djurfabrik. Det finns ingen elakhet i vår längtan efter en inbakad tournedos med murkelsås, pressad potatis och vinbärsgelé. Mums!

Ändå är det lidande de flesta av oss bidrar till närmast oändligt. Motkraften mot medkänsla och inlevelse i andra levande varelser är stark som en atomubåt. Kött är så gott!

Just nu pågår deporteringen av unga människor från Sverige till Afghanistan. NA skriver om det och majoriteten i vårt land håller med om att det är olyckligt, men nödvändigt. Det är inte elakhet som är drivkraften hos alla de som jobbar med dessa frågor och har att genomföra de demokratiskt fattade besluten. Här finns ingen ondska med blodiga järnrör utan många huvuden på sned och kanske till och med en tår i ögat.

Förmågan att känna medkänsla är medfödd hos människan, men motkrafterna är urstarka. De handlar om det skapade behovet av att fortsätta äta socker. Tillväxtguden och konsumtionsguden råder, ja, förordas som lösningen på allt.

Identifikation, inlevelse och medkänsla, en triad av godhet, finns i oss alla. Den sipprar fram där den kan, där inte priset blir för högt. När andra människor – eller djur – kommer riktigt nära, kan jag i bästa fall drabbas. Insikten om att vi hör samman, att livet är en unik och skör gåva och att vi alla snart är döda kan slå med kraft. Den kan bli till handling och till livsstilsförändring. Det sker hos en minoritet. Majoriteten försvarar sina privilegier med seriöst skitprat och flyttar sig inte en millimeter.

Jesus sa: Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Här finns en radikal utmaning till att vidga sfären som anger vilka som bör värnas från lidande. Från den trånga cirkeln runt mig själv till jordens yttersta gräns. Ett livsprogram värdigt människans enorma kompetens och kapacitet. Obegränsat med svårigheter att försöka övervinna. Men det första steget är det helt avgörande: Identifikation, inlevelse och medkänsla. Den andre i centrum istället för jag själv. Vare sig det är en slav, en flykting eller en höna.

Björn Helgessonpräst i Svenska kyrkan, Örebro