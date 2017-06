Fortsatt fokus på effektiv digitalisering

Svar till Liberalerna Larz Lundberg och Patrik Jämtvall (NA 16 juni).

Örebro kommun har under senare år satsat allt mer på arbetet för bredbandsutbyggnad i kommunen. Landsbygdsnämndens ansvar i detta gäller utbyggnaden på landsbygden och nämnden har på olika sätt deltagit i kommunens övergripande planering och verk- ställande inom området. Det är glädjande att se att Larz Lundberg, som ­andre vice ordförande och Liberalernas representant i nämndens arbetsgrupp för bredbandsutbyggnad, så tydligt kan sammanfatta de slutsatser som Landsbygdsnämnden har diskuterat när det gäller kommunens behov inom digitaliseringens utbredning.

Utbyggnaden av bredband är en mycket viktig fråga för kommunens framtida verksamhet, men också en demokratifråga där det finns stora behov av att man tydligt agerar för att landsbygdens boende och företagare ska kunna ha samma möjligheter som de som bor i större tätorter i landet.

Genom digitaliseringsstrategin tillsammans med revidering av utbyggnadsplanen för bredband ser vi stora möjligheter att utveckla kommunens interna verksamheter inom området och stärka samarbetet med de externa aktörer som står för mycket av den praktiska utbyggnaden.

Det finns två delar i bredbandsutbyggnaden: den som marknaden står för och den som kommunen kommer stå för.

Det är nu flera aktörer på marknaden som vill vara med och bygga ut bredbandet i Örebro kommun vilket bidrar till en ökad utbyggnadstakt. Tekniska nämnden har fått ökade resurser med 20 miljoner kronor per år under tre år och uppdrag att bygga ut bredbandet på de platser där ingen annan ­aktör vill bygga. Detta kommer bli aktuellt först 2018, men projektering startar under hösten och projektledare kommer leda arbetet.

Det finns redan i dag ett samarbete mellan de förvaltningar som arbetar med bredbands- och digitaliseringsfrågorna, men det finns som alltid möjligheter till förbättringar.

Landsbygdsnämnden och dess parlamentariskt till-satta arbetsgrupp är en del av den utvecklingen och vi kommer ha fortsatt fokus på att effektivisera kommunens arbete för att nå uppsatta mål för bredbandsutbyggnad.

Redovisning av arbetet med digitalisering och bredbandsutbyggnad sker löpande till inblandade nämnder liksom i delårsrapporter och bokslut.

Vi ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarb-ete för att skapa de bästa förutsättningar för att hela kommunen ska ha tillgång till snabb och säker uppkoppling inom de närmsta åren.

Hannah Ljung (C)

Ordförande i Landsbygdsnämnden

Anna Hedström (S)

Vice ordförande i Landsbygdsnämnden