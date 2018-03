Källkritikens dag: Samhället borde lära av läkarvetenskapen

I dag 13 mars uppmärksammas källkritikens dag. I takt med att vi översköljs av information blir det allt viktigare att kunna skilja sanning från osanning, men behovet ökar också av väl underbyggda beslut. Detta är extra viktigt ett valår när alltfler politiska förslag debatteras. Jag vill lyfta fram möjligheten att lansera samhällsreformer på ett mer genomtänkt sätt.

Som professor och barnläkare undervisar jag i Evidens-baserad medicin, EBM. Wikipedia definierar evidensbaserad medicin som ”den samvetsgranna, tydliga och omdömesgilla användningen av bästa tillgängliga bevis för att fatta beslut om vård av individuella patienter”.

I praktiken innebär det att läkare och övrig vårdpersonal i så hög utsträckning som möjligt ska basera utredning, behandling och uppföljning av patienter på vetenskap.

Under kursen i evidensbaserad medicin får studenterna lära sig att söka information i databaser. Allt som står på internet är inte sant!

Varje läkar- och sjuksköterskestudent förväntas i dag söka information, läsa vetenskapliga artiklar, lära sig att tolka dem, och får under sin utbildning också genomföra ett mindre vetenskapligt projekt – vilket ibland utmynnar i en artikel i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Under kursen i evidensbaserad medicin får studenterna lära sig att söka information i databaser. Allt som står på internet är inte sant! Men de lär sig också hur man lägger upp en studie, och till exempel vad som karakteriserar den randomiserade kontrollerade prövningen – behandlingsstudien. I behandlingsstudien avgör lotten vem som erhåller eller inte erhåller en viss behandling; sådan lottning kallas också för ”randomisering”. Men behandlingsstudien har också andra drag som alla syftar till att minimera skevhet (”bias”) och osäkerhet för att undvika att studien ger falska resultat. Typiskt för behandlingsstudien är att två eller flera jämförbara grupper av patienter ges olika behandlingar varefter man så noga som möjligt, och helst utan att veta vem som fått respektive behandling, utvärderar vilken grupp som det går bäst för (inom medicin: ”vem som blir botad”). Behandlingsstudiens strikta metodologi är skälet till att bara effektiva behandlingar och läkemedel introduceras i svensk sjukvård och utan bevis från behandlingsstudier godkänns ingen ny medicin av svenska läkemedelsverket.

Om tio skolor är intresserade av att inför tidiga betyg, lotta fram fem som får använda tidigare betyg och jämför sedan skolresultaten med de skolor som ville men inte fick börja med tidiga betyg!

Vi behöver fler randomiserade studier utanför medicinen, ute i samhället.

I artikeln ”Randomsed controlled trials. In praise of human guinea pigs. Doctors use evidence when prescribing treatments. Policymakers should, too” (10 dec 2015) lobbar tidskriften The Economist hårt för kontrollerade behandlingsstudier på alla politikområden, inte minst på skolområdet, där lottning används som verktyg. Att som nu låta intresserade kommuner införa en viss reform och därefter utvärdera reformens framgång genom att jämföra kommuner med eller utan reformen är befängt. Ingen i vården skulle acceptera att man utvärderade effekten av ett läkemedel genom att jämföra patienter som vill ta en viss medicin med patienter som av olika skäl inte vill ta samma medicin! Ingen i vården skulle heller acceptera att vi plötsligt började behandla alla patienter med en medicin vars introduktion inte föregåtts av kliniska studier. Precis som The Economist skriver så bör vi istället lotta intresserade grupper (eller individer) till reformer och åtgärder för att på sikt skilja ut effektiva reformer från de som är verkningslösa. Om tio skolor är intresserade av att inför tidiga betyg, lotta fram fem som får använda tidigare betyg och jämför sedan skolresultaten med de skolor som ville men inte fick börja med tidiga betyg!

Randomiserade kontrollerade prövningar (behandlingsstudier), där individer/grupper lottas till olika alternativ, borde vara en självklarhet vid förändringar och insatser inom bistånd, socialbidrag, arbetsmarknad, brottsbekämpning och undervisning etcetera.

Svenska politiker måste våga ta samma steg. Det måste bli ett slut på ohämmad experimentverksamhet och godtycke.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det fanns en tid när läkare ägnade sig åt att fördriva onda andar, skjuta kanoner för att utrota kolera och inte minst åderlåta människor (tappa dem på blod för att göra dem friska). I dag har vården lagt de flesta verkningslösa åtgärderna bakom sig och tagit steget från kvacksalveri till en noggrann testning av läkemedel och medicinska åtgärder för att se vad som är verkningsfullt och vad som är verkningslöst. Svenska politiker måste våga ta samma steg. Det måste bli ett slut på ohämmad experimentverksamhet och godtycke. Introducera istället reformer under kontrollerade former där positiva och negativa effekter utvärderas på ett vetenskapligt sätt.

Jonas F Ludvigsson

barnläkare, Universitetssjukhuset i Örebro