Lågvattenmärke för sjöfarten i Örebro och Hjälmaren

Det är lågvatten i Svartån och Hjälmaren. Vattennivån är i dag cirka 70 cm lägre än medelvattenstånd. Det beror enligt Örebro kommuns ansvariga tjänstemän, politiker och vissa media på för lite regn. Det kan verka vara en rimlig tanke. Men det är bara halva sanningen.

Hjälmarens Vattenförbund (HVF) har ansvar för vattenhushållning, reglering, underhåll och utprickning av Hjälmaren. HVF består av kommunerna runt sjön: Örebro, Arboga, Eskilstuna, Vingåker och Katrineholm samt olika kraftverks- och jordbruksintressenter: Strömfallet Kraft AB, Skogstorps Kraft AB, Säterbo Kraft AB och Hjälmarens-Kvismarens Sjösänkningsintressenter.

Under sent 1970-tal var vattennivån i Svartån/Hjälmaren den lägsta, under den tillåtna 21,62 meter över havsnivån. Detsamma gäller i dag. Flera av de större båtarna vid Skebäcks småbåtshamn står på åns botten. Vattendjupet vid Röda tunnan utanför Oset är vid vindstilla 1,10-1,20 m, vid västlig vind ännu lägre. Enligt sjökortsbeskrivningen i Båtsportkort 2014 Mälaren-Hjälmaren skall farleden mellan Notholmen vid Hjälmare kanals inlopp och Örebro vid Oset vara 2,1 meter djup vid medelvatten.

En sjöfarled är enligt Transportstyrelsen att jämföra med allmän väg. Den skall underhållas, utprickas och muddras så att den motsvarar angivelserna i drifttillståndet för Allmän farled 941.

I snart 40 år har Örebro kommun, som ansvarar för farleden genom Hjälmaren, struntat i bestämmelserna i drifttillståndet SSA. Kommunen har dessutom delat in Svartån i sex olika avsnitt med en separat förvaltningsenhet med ansvar för var sin del. Någon ansvarig samordnare för dessa finns inte.

Den sista januari 2017 går tiden ut för att lämna anbud på slussning och broöppning vid Skebäcks- och Osetbroarna. Båda broarna är öppningsbara, men det har kommunen inte anmält till Sjöfartsverket. De anges alltså som öppningsbara i anbudshandlingarna, men som fasta i sjökortet. Vem har ansvar för det?

Hjälmarens vatten avleds dels via Hjälmare kanal med 4 kraftverk, dels via Hyndevad/Eskilstunaån med 5 kraftstationer. Enligt vattendom 1988 har Eskilstuna tillstånd att tömma 3,5-4 kubikmeter/sekund, Hjälmare kanal 0,1 kubikmeter/sekund. Eftersom dammen i Eskilstuna läcker cirka 10 kubikmeter vatten/sekund på grund av eftersatt underhåll betyder det att Hjälmaren tappas på mer vatten än den tillförs västerifrån.

De här underlåtenhetssynderna från Örebros och HVF:s sida innebär, att båtar med ett djupgående på mer än cirka en (1) meter inte kan ta sig in i Hjälmaren, än mindre igenom Hemfjärden till Svartån och Örebro och inte heller lämna Örebro. Den kvarvarande resten av sjöburen yrkestrafik med Räkbåten Lagerbjelke och turistbåtarna Liden och Tor är därmed omöjlig. Inte heller de båtägare som har båtar med större djupgående, till exempel segelbåtar, kan ta sig in till eller ut ifrån Örebro och/eller Hjälmaren vid Notholmen.

Nu hoppas kommunens ansvariga tjänstemän och politiker självfallet på mycket regn fram tills båtsäsongen börjar om tre månader. Det må de göra, men eftersom det låga vattenståndet i å och sjö till största delen är ett resultat av 40 års rent lagtrots, eftersatt underhåll av dammar och utebliven muddring, kommer det inte att hjälpa i längden. Det är hög tid för Örebro kommun och HVF att ta sitt lagstadgade ansvar för Svartån och Hjälmaren. För Örebro kommuns del gäller det att inte fullständigt göra sig till allmänt åtlöje genom den rent lögnaktiga devisen på kommunens hemsida under länken www.örebrohamn.com

Örebro, som är den enda staden vid Hjälmaren, har en månghundraårig sjöfartstradition. Vi verkar för ett bevarande av de kulturhistoriska minnena från Örebros och Hjälmarens tidigare sjöfart, samt för att utöka och förbättra sjötrafiken till Örebro. Det gäller både för fritidsbåtar och yrkessjöfart.

Alltså, upp till bevis! Eller blir det ett jubileum den 5:e april 2017 till minnet av 40 års utredningar av sjöfarten på Hjälmaren?

Hans Holberg