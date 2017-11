Låt Sjöängen ta Askersund in i framtiden

Skolan blev bra och verksamheten verkar fylla sin funktion. Men resten av huset är överdimensionerat i förhållande till stadens storlek, och ger ofta ett ödsligt intryck.Mycket stor risk finns att huset kommer att bli en mycket stor ekonomisk börda för oss skattebetalare om inget görs. Ett lämpligt tillfälle att göra något är nu.

Chefen för scenkonst och ledningen för kommunen har bestämt sig för att gå skilda vägar. Det var väntat. Förutsättningarna för den befattningen fanns inte. Organisationen var inte genomtänkt. Det går inte att driva scenkonsten som en isolerad ö i ett stort hus med allt för många verksamma avdelningar i. Ett hus med så stora ytor måste ha många aktiviteter som ger inkomster både dag och kvällstid. Många aktiviteter förutsätter extremt god samarbetsförmåga mellan inblandade avdelningar. Organisationen måste vara snabbfotad och bemannas med personal som förstår att man måste kunna arbeta när kunderna vill besöka staden. Stor del av verksamheten hamnar av naturliga skäl på kvällstid. De verksamheter som finns i Sjöängen med utåtriktad verksamhet har i dag inte samma öppettider, vilket de ur kundens synvinkel borde ha. Detta är ett exempel på bristande samordning.

Samla all verksamhet som arbetar med utåtriktad verksamhet under ett tak och under en chef.

Sjöängen är Askersunds ansikte utåt. Samla all verksamhet som arbetar med utåtriktad verksamhet under ett tak och under en chef. Vi tänker på Bibliotek, scenkonst, turistbyrå, cafeteria och biograf . Att samla alla dessa verksamheter ger synergieffekter och vi får en tydligare presentation av kommunen och bättre disponibel personal.

Den besöksverksamhet som finns på stan ska givetvis samordnas och ingå i verksamheten det vill säga marknader, jazzfestivaler och liknande. Flytten av Turistbyrån till Sjöängen var bra och framsynt . Kommunens sida på nätet ”Visit Askersund” bör anpassas med ny teknik.

Här skulle kanske gamla Folketshustomten kunna komma väl till pass med en 6-7 vån hög hotellbyggnad.

Har man sagt A måste man säga B. Bygger man ett stort hus med en teatersalong för 504 gäster och utrymme bakom scenen för en stor ensemble måste samhället i övrigt anpassas till detta. Upptagningsområdet Sydnärke räcker inte till. Vi måste ha ett upplägg med bussresor till stan med övernattning. Men då finns inte tillräcklig hotellkapacitet i närheten av Sjöängen. Här skulle kanske gamla Folketshustomten kunna komma väl till pass med en 6-7 vån hög hotellbyggnad. Befintlig hotellkapacitet är ofta fullt utnyttjad.

Sjöängsbyggnaden kanske måste anpassas bättre till behovet för lönsam drift. Mässverksamhet till exempel kräver stora ytor med plana golv. Dessa ytor är i dag för små. Det är inte många städer i Sverige som kan stoltsera med 12 meter takhöjd i sitt bibliotek. Bygg ett entresolplan och flytta upp biblioteket en våning. Ta bort monstertrappan. Skolbiblioteket blir då bättre integrerat med det stora biblioteket. Då friställs en stor golvyta i direkt anslutning till entrehallen. Mässor och dansaftnar stärker vår besöksnäring och vår ekonomi.

Att blanda skola med utåtriktad verksamhet var ingen god ide. På något sätt måste detta lösas, om det ska vara möjligt att få god ekonomi runt Sjöängen. Vi tror inte att skolverksamheten blir bättre för att eleverna kan springa runt i stora offentliga och kommersiella utrymmen.

Sjöängen får inte stå tom på betalande besökare. Notan hamnar hos oss skattebetalare.

Anställ ingen ny chef för scenkonst innan en ny organisation finns på plats. Gör en utredning som samlar information och lämnar genomarbetade förslag. Ta gärna kontakt med Örebro Kommun som hade stora problem med lönsanheten i Conventum i början. Problem som löstes på ett enkelt sätt. Något att ta efter!

En offentlig presentation av ekonomin kring Sjöängen önskas snarast. Det brådskar. Sjöängen får inte stå tom på betalande besökare. Notan hamnar hos oss skattebetalare.Ett levande Sjöängen med många aktiviteter sätter Askersund på kartan och det gynnar alla företag i Askersund som sysslar med försäljning.

Ove Jansson och Veine Knutsson

Askersund