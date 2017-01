Med ett extra öga på vattenkvaliteten

Genom Kommunfullmäktige har Miljönämnden fått i uppdrag att utföra prövning, tillsyn och kontroll enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Uppdraget är speciellt till sin natur eftersom Miljönämnden agerar med stöd av lag såväl inom som utom den kommunala organisationen. I en kunskapsintensiv verksamhet är medarbetarna den enskilt största tillgången.

Miljönämndens medarbetare är kunniga och engagerade i sitt uppdrag. Den samlade kunskapen inom organisationen håller en hög nivå. Medarbetarna utgör en viktig resurs och är de som oftast kommer i kontakt med nämndens målgrupper. Att leverera service på hög nivå och att fatta rättssäkra beslut har sedan länge varit en ambition. Att Miljönämnden är på rätt väg stärks genom de höga resultat som nöjd kund-indexets värden visar på.

Under 2017 ska Miljönämnden rikta in sig extra på projekt, tillsyn och kontroll inom temat Vatten. Inom kommunen planeras många projekt och aktiviteter inom området, däribland att vattenförsörjningen ska säkras genom byggandet av ett nytt vattentorn. Miljönämnden arbetar å sin sida löpande inom sitt tillsynsuppdrag med att säkerställa rent dricksvatten och avloppsvatten. Arbetet i kommunen som syftar till att förbättra Svartåns vattenkvalitet fortsätter. Där deltar Miljönämnden bland annat genom att utföra provtagningar i Svartån.Miljönämnden ska även kontrollera dricksvattenanläggningar inom ramen för det nationella projektet Granskning av undersökningsprogram på vattenverk. Inom avloppstillsynen har tidigare endast enskilda avlopp vars status varit okänd för kommunen inspekterats, men under 2017 ska denna tillsyn kompletteras med tillsyn av enskilda avlopp som har fått tillstånd. Det räcker inte att en gång ha fått sitt enskilda avlopp godkänt, då vattenkvaliteten påverkas av hur väl avloppen underhålls. Vidare ska delar av förvaltningen rikta in sig extra mycket på Lillån under året.

Den egeninitierade bostadstillsyn som nämnden införde för ett år sedan, har varit framgångsrik under 2016 och fortsätter därför i ökad omfattning under 2017.

Tillsynen av hyreshus har tidigare varit helt och hållet klagomålsstyrd, vilket innebär att vissa bostadsområden har varit underrepresenterade, trots ett högt antal hyresrätter. Då förvaltningen reflekterade över detta, anades den ojämna klagomålsfördelningen ha andra orsaker än att behovet såg olika ut i olika områden. Den egeninitierade bostadstillsynen har dels bidragit till att hyresgäster har informerats om dessa rättigheter och skyldigheter, dels bidragit till positiva möten mellan boende och myndighetspersoner.

Miljönämnden arbetar löpande för att förbättra servicen till invånarna och för att hela kedjan ska bli digital, med att tillgängliggöra blanketter på hemsidan och utveckla e-tjänster. Nu när det görs en satsning i hela kommunen för att få fart på digitaliseringen, ska Miljönämnden se över vilka möjligheter som finns för att få del av satsningen.

En ökning av antalet invånare med cirka 1 500–2 000 personer årligen, ställer höga krav på Miljönämndens verksamhet. Skiftningen i demografin och ett ökat invånarantal innebär ett behov av fler skolor, förskolor, omsorgsboenden, restauranger, livsmedelsbutiker med mera vilket medför att antalet verksamheter som omfattas av Miljönämndens tillsyn och kontroll ökar. En fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet är av stor vikt för att Örebro ska kunna växa på ett hållbart sätt, idag och i framtiden.

Tack vare att Örebro växer ökar också behovet av en aktiv miljönämnd. Tillsyn och kontroll behövs för att åstadkomma säker matproduktion, goda boendemiljöer, goda miljöer för barn och ungdomar samt minimerade utsläpp till omkringliggande miljöer. Tillsammans med de andra nämnderna bidrar Miljönämnden till att Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.

Per Lilja (S) ordförande MiljönämndenLilla Alkman (KD) 1:e vice ordförande MiljönämndenTomas Runnquist (M)2:e vice ordförande Miljönämnden