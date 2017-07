Oansvarigt att inte utkräva ansvar!

Replik till den styrande majoriteten (28/6). Örebro kommunledning tvångsövertog Elgströmska huset. Allt skulle bli bättre.

Åren går och missförhållanden, värre än tidigare, upptäcks och uppmärksammas i media. Vi i oppositionen är bedrövade. Varför blev det inte bättre efter det kommunala övertagandet?

Vi söker lösningar och vi deltar i alla forum vi kan hitta för att föra frågan framåt. Så kommer då motreaktionen från de styrande. Kenneth Nilsson (S), Lennart Bondeson (KD) och Per-Åke Sörman (C) tar till storsläggan och dundrar in med all kraft de kan.

De till och med ljuger om oss och säger att vi inte besökt Elgströmska huset. Man kan fråga sig varför?

I NA får vi höra att vi försöker vinna politiska poäng. Det finns tyvärr inga ­”poäng” att vinna i denna fråga. Som läget har utvecklat sig finns bara förlorare. Det är i stället en skrämmande syn de uppvisar när de talar om ”poäng”. Vi ser mänskligt lidande och en kommunledning som inte klarat sitt uppdrag.

Vår uppgift är att kritiskt granska de styrande och ­utkräva ansvar. Vi arbetar på direkt uppdrag av medborgarna och kan inte skrämmas till tystnad av nervösa kommunalråd som försöker mörka sina egna tillkortakommanden.

För oss är det inte alls orimligt att utkräva ansvar – på alla nivåer. De styrande har nu valt att ”flytta” på de som arbetar på avdelningarna. Det är inte alls fel men det är trots allt inte de som sitter med ansvaret.

Det är tydligt att de styrande inte har grepp om verksamheten och att det sitter politiker utan rätt kompetens på fel plats. Vi kräver ansvar och vi bidrar gärna till att finna de bästa lösningarna – att bara flytta runt människor är sällan tillräckligt.

Det är också bra fräckt att anklaga oss för att inte ha gjort något när vi både ställt frågor i vård- och omsorgsnämnden och i programnämnden.

Under åratal i både fullmäktige, nämnder och i ­offentliga debatter har vi krävt att de styrande ska ta omsorgsfrågorna till högsta prioritet. Vem är det egentligen som sent vaknat i frågan?

Det är så många som vet att Liberalerna både föreslagit konkreta lösningar men också velat tillföra mer ­resurser in i den dagliga verksamheten.

Billigt och löjligt att skjuta över ansvaret och skulden på oppositionen. Gör ert arbete istället och ta ­ansvar.

Stå för att den kommunpolitiska ledningen med S, KD och C, är ytterst ansvarig och har så varit i tio år.

Karolina Wallström (L)

Kommunalråd

Johan Åqvist (L)

Presidieledamot

i Programnämnd Social välfärd