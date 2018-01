Örebro får ett bärkraftigt kulturliv med en bättre organisation

Örebro kulturliv bländar med massor av bra kulturevenemang. Många initierade eller understödda av kommunen eller regionen. Staden väcker uppmärksamhet genom Open Art, Live at Heart, Folk at Heart , Rådhuskalender, ljusshow på teater och slottsfasader. Och till detta superkonserten ”O helga natt” med stigande lyskraft. Mycket mer kunde nämnas och allt imponerar. I takt med denna utveckling är det viktigt att tänka framåt och skapa långsiktiga förhållanden för att härbärgera dem. Kreativa initiativ av eldsjälar riskerar annars tappa bärkraft. Det har vi inte råd med!

Örebro kommun behöver en egen, självständig kulturförvaltning ledd av en kulturchef. Den borde höra hemma direkt under kommunstyrelsen för att få den tyngd som behövs.

En stor kommun som Örebro måste ha en sammanhållen kulturorganisation. Som det nu är spretar det och besluten fattas på olika håll. Örebro kommun behöver en egen, självständig kulturförvaltning ledd av en kulturchef. Den borde höra hemma direkt under kommunstyrelsen för att få den tyngd som behövs. Kulturen är gränsöverskridande och berör alla samhällsområden. Vi liberaler har i snart 10 års tid pekat på att en förändring måste ske. Nuvarande kulturnämnd känns som en udda fågel inom samhällsbyggnadsområdet, där prioriteringen främst ligger på gator, vägar, fastigheter och teknik. Förvisso har kulturen en samhällsbyggande uppgift men på ett helt annat plan.

De närmaste åren finns flera utmaningar som kräver denna nyorientering. Det nya kulturkvarteret ska inte bara bli en överflyttning av bibliotek och kulturskola till nya lokaler utan bli en arena för upplevelser, skapande och lärande. Det ska medverka till ökad samverkan med civila samhället och de fria konstnärerna. Och mycket mer enligt uppdraget. Trots att Open Art fått långsiktiga förutsättningar brottas utställningen med organisatoriska problem som måste lösas. Alla förstår att utmaningar som dessa (och flera andra) kräver en bärkraftig kulturorganisation i botten som har överblick över helheten och kan ta ansvar. Det saknas nu.

Vi vill 2018 inleda rekrytering av ytterligare en kulturplanerare för all utredning som behöver ske.

En förbättrad kulturorganisation skapas inte över en natt. På vägen dit måste nuvarande kulturnämnd få en ökad ram. Vi liberaler har i våra budgetalternativ under flera år föreslagit detta. 2018 vill vi se en ökning med 3,5 miljoner, 2017 föreslog vi 4,6 miljoner. Vi vill 2018 inleda rekrytering av ytterligare en kulturplanerare för all utredning som behöver ske. Just nu finns bara en kulturplanerare för hela kommunens behov. Som jämförelse har Umeå sex personer! Det är oansvarig politik att som nu gå in i allt större projekt utan ha en underliggande bärkraftig organisation. Jag noterar att lilla Laxå nu bestämt sig för att anställa en kulturchef. Man menar att det behövs en person som bara kan fokusera på kulturfrågor. Tydligen har Örebro något att lära där.

Börje Ström

Liberalerna, 2 v ordf Kulturnämnden