Rasbiologi är inget socialdemokratiskt påfund

Svar på Bertil Perssons insändare (NA 5/1)

Vi socialdemokrater har aldrig förordat ras, nation, språk eller kultur som en utgångspunkt för hur människor ska behandlas i det svenska samhället. Vi är tydliga med att individer förvisso har skyldigheter men också rättigheter som grundar sig på medborgarskapet. Vi tycker också att det ska vara lätt för den som så vill bli medborgare i Sverige och det ska inte ställas upp särskilda hinder mot individer utifrån trosuppfattning, hudfärg eller vilket land de kommer ifrån. Vi har alltid tagit ställning för demokrati och rättvisa samt uppmärksammat diskriminering. Om det sistnämnda ska dock erkännas att vi historiskt gjort för lite och för sent uppmärksammat diskriminering av romer, resande, tornedalsfinnar och samer.

Bertil Persson i Hallsberg har läst wikipedia och kommit fram till att socialdemokratin är lika goda kålsupare som Sverigedemokraterna. De där lögnerna har SD spritt länge.

Rasbiologin växte fram som ett akademiskt ämne och vetenskap under sent 1800-tal och idag kan man givetvis förundras över hur detta kunde ske. Rasbiologin bör ses i ljuset av nationalismen och nationalromantiken där alla europeiska stater, inklusive Sverige, gärna ville se den egna nationen och folket som bärare av särskild goda egenskaper och överlägset. Egenskaper som man ville hitta biologiska förklaringar till. Precis som inom växt- och djurförädlingen trodde man sig också kunna rent biologiskt förädla det egna folket. Kriminalitet, sinnessjukdom, fattigdom och avvikande sociala beteenden som homosexualitet ansågs bero på brister i individernas genetiska uppsättning. Att sterilisera individer med fel genuppsättning blev en del av modern socialpolitik under 1900-talet. Inte minst stora delar av läkarkåren och den medicinska professionen var entusiastiska anhängare till steriliseringspolitiken som även användes mot de svenska minoriteterna på grumliga grunder.

Det finns all anledning att reflektera över detta i samband vår tids vurm för informationsteknologi, robotar och artificiell intelligens (AI).

Statens institut för rasbiologi inrättades utifrån beslut av en enig riksdag och med massivt stöd av dåtidens akademiska elit på olika områden. Om socialdemokratin bör man komma ihåg att den alltid varit oerhört positiv till naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk utveckling och gärna velat följa vad den akademiska sakkunskapen menat vara riktigt. Jag tror detta gällde för steriliseringarna lika väl som för satsningen på kärnkraften på 60-70-talen. Det finns all anledning att reflektera över detta i samband vår tids vurm för informationsteknologi, robotar och artificiell intelligens (AI).

Socialdemokratin har i hög utsträckning varit det statsbärande partiet i Sverige. Detta har inte varit odelat positivt för partiet självt alla gånger. När folkrörelsen som partiet också ska vara försvagas eller man lyssnar för lite på den så tar istället byråkrati, statliga institutioner och professioner över. Folkstyret måste alltid hantera den utmaning mot demokratin som både byråkratin och de visas styre utgör. Politiken ska lyssna på professionerna men ändå förstå att dessa ibland kan ha fel, fruktansvärt fel. Steriliseringspolitiken tycker jag visar på detta.

Muslimerna påstås inte dåliga gener utan istället en dålig kultur/religion eller en som inte passar i Sverige.

Dagens SD talar inte om rasbiologi. Däremot har partiet lyft upp det svårdefinierade begreppet kultur som ersättare för ras i bedömningen av olika individer. Muslimerna påstås inte dåliga gener utan istället en dålig kultur/religion eller en som inte passar i Sverige. Nazismen ägnade mycket tid åt att framställa judar som en ras i vilket de egentligen inte ens hade stöd för i rasbiologins genetiska resonemang. Förtvivlat mätte man skallar och tittade på näsor utan att riktigt få till det vetenskapligt eftersom alla människor har en högst likartad genuppsättning. Hud-, ögon och hårfärg liksom ansiktsform är högst ytliga skillnader. Genetiken talar egentligen väldigt tydligt för alla människors lika värde vilket SD och likartade partier inser. Den rasbiologiska grunden för nazism/fascism är med andra ord stendöd.

Det är en inställning som strider mot sunt förnuft och som bygger på fördomar sprungna ur egna tillkortakommanden och besvikelser kryddad med rädslor.

Oavsett om rasism och främlingsfientlighet har sin utgångspunkt i ras- eller kulturresonemang, så har den felaktig och irrationell. Rasism och främlingsfientlighet bygger på en form av organiserat människoförakt där en kollektiv dom avkunnas mot samtliga individer tillhörande en viss religion, hudfärg eller kommandes från vissa länder eller boende i vissa bostadsområden. Det är en inställning som strider mot sunt förnuft och som bygger på fördomar sprungna ur egna tillkortakommanden och besvikelser kryddad med rädslor.

Även jag avslutar med ett lästips: ”100 % kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017” av Anna Furumark och Mikael Eivergård. En katalog knuten till utställningen med samma namn som kommer att finnas på Historiska muséet i Stockholm under 2018.

Henry Pettersson

Socialdemokraterna, Örebro