Regeringen bör vara enig i vad som varit ett folkmord

På Socialdemokraternas kongress som avslutades nyligen beslöts att regeringen inte ska jobba för att ställa sig bakom erkännandet av folkmordet i Osmanska riket. Det är allvarligt. Året var 1915 och 1,5 miljoner människor beräknas ha dödats när i stort sett hela den kristna befolkningen i Osmanska riket utplånades av de så kallade Ungturkarna som styrde. Riksdagen erkände folkmordet 2010 efter att jag själv var med och startade arbetet för ett erkännande elva år tidigare. Riksdagens erkännande var ett stort steg framåt i försoningsprocessen och innebär upprättelse för offren för folkmordet och deras efterlevande. Det är därför inte bara märkligt utan upprörande att inte regeringen, sju år senare, kan göra samma sak?

Jag övertygad att om vi vill förhindra nya folkmord i framtiden så måste vi lära av historien. Det finns många exempel i världen och historien att lära sig av. Förutom folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker i Osmanska riket under första världskriget och nazisternas förhatliga förintelse av bland annat annat judar, romer, homosexuella och kommunister under andra världskriget, minns vi bland andra även folkmorden i Rwanda och på Balkan under 90-talet.

Så låt oss lära och minnas vad som leder fram till omständigheter där folkmord ens är möjligt. Kanske kan vi då också lära oss något om dagens samhälle och att undvika framtida folkmord. Det är extra viktigt i dag både ur ett nationellt och internationellt perspektiv när vi ser hur nationalistiska strömningar sliter isär både samhällen och stater. Vi och dom är åter rådande värderingar. Vi ser det i Ukraina och i Mellanöstern och vi ser det i Sverige, där högerextremismen och fanatismen breder ut sig.

Att föra fram frågan om folkmordet i Osmanska riket skulle sända en tydlig signal mot den diktatur som president Erdogan nu skapat i Turkiet. I hundra år har Turkiet blockerat och förhalat alla försök att ge offren och deras ättlingar upprättelse, därför är det nu viktigt att den rödgröna regeringen tar frågan vidare och stöttar de demokratiska krafterna i Turkiet som vill göra upp med sin historia. Det är inte en fråga för domstol att avgöra utan ett politiskt ställningstagande som borde komma från regeringen.

Många länder har erkänt folkmordet 1915 som ett historiskt faktum liksom Sveriges riksdag gjorde 2010. Så sent som 2014 sade Stefan Löfven att han skulle arbeta för att regeringen skulle erkänna folkmordet. Därför är kongressbeslutet från Socialdemokraterna nedslående. S erkände alltså folkmordet i riksdagen men vägrar göra det i regeringsställning.

24 april som var det datum då folkmordet inleddes är dess minnesdag. Vikten av ett erkännande av folkmordet har jag och många med mig fört fram varje år vid den här tiden. Att år efter år, dag efter dag, berätta om detta folkmord – och andra – har visat sig vara nödvändigt. Det får nämligen inte hända igen. Sveriges Socialdemokrater och Sveriges regering borde också vara eniga i detta.

Murad Artin (V)oppositionsråd