Sjöängen, ett nav för Askersunds framtid

Det viktigaste i förra debattartikeln (NA 17/11) var att inte anställa ny chef och att utreda om en helt ny organisation behövs. Ny chef söks sannolikt inte längre. En ny organisation utreds inte med extern hjälp. Jag har därför tagit mig friheten att skriva en egen konsultrapport (gratis) med förslag på förändringar som jag tror ska öka våra möjligheter att bli en mera synlig och attraktiv kommun.

Det borde bli lika attraktivt att åka till Sjöängen resten av året och då blir Sjöängen en del av vårt varumärke.

Rätt skött och marknadsförd är Sjöängen en klenod som vi måste vårda. I dag är hamnen vårt varumärke. Det borde bli lika attraktivt att åka till Sjöängen resten av året och då blir Sjöängen en del av vårt varumärke. Då krävs ett nytt grepp och en större omorganisation. Kanske måste någon gammal helig ko slaktas. Nytänkande kan föra oss framåt. Men då måste kommunens alla resurser, som i dag arbetar med utåtriktad verksamhet, samlas och verka mot ett gemensamt mål.

Mitt förslag är att bilda Askersundsporten (kallas Porten)

Porten är ansiktet utåt och kommunens ansikte mot Askersundsborna. Porten och näringsliv/utveckling slås samman med egen budget. Här samlas alla aktiviteter som berör turister och besökare i staden och i Sjöängens kommersiella del och marknader, musikfestivaler, tidningen Bo i Askersund ,Biblioteket, näringslivsfrågor och andra aktiviteter som drar folk till Askersund. Portens första uppgift blir att skapa gemyt och trivsel i lokalerna.

Kafe Foaje läggs ner och ersätts med automater för kaffe och bröd. Lokalerna blir kvar hos Porten för att serva lokalhyres- och teatersällskap och för pausförsäljning vid evenemang. Att lägga Foaje i privata händer är ekonomiskt helt omöjligt och skulle bli ett störningsmoment för Porten. Förutsättningar och kundunderlag saknas.

Turistbyråns verksamhet omvandlas och personalen läggs under Porten. Verksamheten styrs om. Face to face delen minskas och ”Visit Askersund” ökas. ”Visit Askersund” måste bli mer lättillgänglig och aktuell och evenemang ska kunna säljas in med videosnuttar. Möjligen skulle ”turistvärdar” i hamnområdet öka vår attraktionskraft men utan fast lokal. Fysiska besök i turistbyråer minskar över hela landet och bland annat Uppsala stänger i år. Personalen jobbar sommartid med turism och vintertid även med besöksverksamheten.

Biblioteket flyttas organisatoriskt till Porten. Turistbyrån flyttas till biblioteket och öppettider samordnas. Porten bör tillfälligt kunna använda bibliotekets golv för att kunna ta större evenemang typ Kumla/Antikrundan.

Kommunikatören och ”Bo i Askersund” tillhör Porten för samordning av allt tryckt material som behövs för Portens verksamhet.

Biografen drivs av Folkets hus Föreningen men alla samarbetsavtal skrivs av Porten för effektiv samordning av verksamheterna. Nya regler för elevernas rörelsefrihet i lokalerna krävs. Om man ska kunna driva kommersiell verksamhet i lokalerna är elevernas närvaro störande.

Fyllda salonger drar köpkraft till staden som fantasifulla köpmän kan dra nytta av.

Begreppet scenkonst slopas som organisatoriskt begrepp. En person med bakgrund från konst- kultur- och teatervärlden tillförs Porten. Ansvaret för konsthallen och kontakter med det lokala kultur- och konstlivet ligger hos Porten.

Sjöängen får inte utvecklas på samma sätt som Formens hus i Hällefors med stora kommunala kostnader och till slut en ombyggnad till kommunalkontor. Fyllda salonger drar köpkraft till staden som fantasifulla köpmän kan dra nytta av. Om denna effektiviseringsförbättring inte går att genomföra kan man göra som Örebro det vill säga skapa Askersundsporten AB.

Veine Knutson

Askersund