Tack örebroare för er hjälp att spara vatten!

I början av december beslutade vi i Tekniska nämnden att genom ett högst nödvändigt beslut tillfälligt kringgå vattendomarna i de tre lokala sjöarna Storbjörken, Ölen och Toften. Via en presskonferens meddelades medborgarna om situationen och mycket har därefter hänt, men läget är fortfarande mycket allvarligt.

Sedan förvaltningens och nämndens presskonferens har vattenförbrukningen minskat med 1,2 miljoner liter vatten per dygn. Brukandet av vatten har alltså minskat från 33,7 miljoner liter vatten per dygn till 32,5 miljoner liter vatten per dygn – vilket utgör en minskning på 3,6 procent. Ett oerhört glädjande besked som hjälper oss mycket i processen för att fortsatt förvalta kommunens vattentillgångar.

I dagens situation ligger mycket fokus kring hotet från kylan och dess biverkningar på allra främst Storbjörken och Toften som Örebros verksamhetschef för vatten och avlopp Leif Rehnberg så tydligt poängterat tidigare.Framför oss ligger viktiga beslut om Örebroarnas vattentillgång. Vi behöver se över vattentäkter i vårt närområde för att säkerställa vattentillgångarna även när det inte regnar.

De 1,2 miljoner liter vatten per dygn som örebroarna tillsammans sparat in betyder mycket – men arbetet slutar inte här. Jag tror att alla politiker, oavsett parti, och kommunens tjänstemän vill stämma in med mig i ett gemensamt tack till alla Örebros medborgare. Utmaningarna är på långt när över men det går betydligt lättare när vi samarbetar.

Carl Kling (L)2:e vice ordförande i Tekniska nämnden