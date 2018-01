Vad händer med demokratin?

Vi vet, att vi lever i ett samhälle präglat av en specifik tidsanda och där reses de politiska frågorna om hur just vårt sammanhang ser ut och integrerat i detta använder vi ett språk för att uttrycka vad vi vill med vårt samhälle. Vi kan då konstatera, att det ojämlika samhället är vår praktik och mot det svarar ett språk. Just vår tidsanda använder språkliga termer av över- och underordning för att motivera politiken man önskar föra. Språket och vår värld är givna tillsammans. Det är därför det blir så viktigt att vara kritisk till hur man yttrar sig om världen och det som händer. Den kritiska blicken, i förhållande till all information som strömmar över oss, är viktig så att man kan genomskåda de bilder och ord som fyller den nuvarande yttrandefriheten, se deras ”självklarheter” som något som behöver prövas och tänkas kring. Vi behöver förhålla oss kritiska gentemot de fenomen som vi oftast tar för givna i samhället.

Vår kunskap och synsätt gällande människan, livet och kulturen skapas och vidmakthålls av specifika sociala och ekonomiska förhållanden, som är rådande i en bestämd kultur, plats, tid och rum; vår egen tidsanda och dess handlingar.

De ekonomiska experternas beslut, som påverkar folks liv och leverne, har nu hamnat utom räckhåll för folket = demos.

Att sammanhanget är avgörande för språkets, kunskapens innehåll och innebörd samt dess politiska konsekvenser är min uppfattning, och i dag kan vi se, att ordet demokrati och vad vi menar med verklig demokrati har förändrats i vår egen tid. Hur förstår vi begreppet demokrati? Den grekiska betydelsen av begreppet Demokrati; demos= folk, krati= styre; har varit den gängse uppfattningen i vårt politiska språkbruk och vårt allmändagliga sätt att ”prata” om det. Folkmakt, folklig suveränitet, ett folk av jämlikar som deltar i besluten gällande vårt samhälle.

Men hur förstår vi demokrati i dag? Sedan cirka 30 år tillbaka har centrala offentliga ekonomiska beslut försvunnit från det demokratiskt valdas offentliga bord, mot bakgrund av att den nyliberala erans tankegods och handlingar i princip anser, att alla de ekonomiska besluten bäst hanteras av marknadsekonomiska experter utan ”klåfingriga” politikers göranden. De ekonomiska experternas beslut, som påverkar folks liv och leverne, har nu hamnat utom räckhåll för folket = demos.

Vem/ vilka representerar folket=demos idag, vart tog de representativa folkliga inflytandet vägen, nu när outsourcing och New Public Managmente tagit över inom i stort sett hela den offentliga sektorn? Vi upptäcker, att det politiska begreppet demokrati har förändrats till sitt innehåll. Vem styr = krati, är det folket = demos? Vart tog det folkliga inflytandet vägen?

Valfrihet har blivit det övergripande sättet för det nyliberal politiska handlandet och därmed är jämlikheten inte längre den givna politiska målsättningen. Det är inte ens längre ett ideal i den politiska retoriken, nu när de nyliberala spelreglerna även blivit socialdemokratins.

Likaså kan vi se, att ordet jämlikhet, som varit ett självklart ideal inom socialdemokratin skiftat språklig och värdemässig innebörd i och med att det nyliberala tänkandet dominerat inom i stort sett alla partier. Valfrihet har blivit det övergripande sättet för det nyliberal politiska handlandet och därmed är jämlikheten inte längre den givna politiska målsättningen. Det är inte ens längre ett ideal i den politiska retoriken, nu när de nyliberala spelreglerna även blivit socialdemokratins. Vi har kunnat se hur ojämlikheten ökat på ett iögonfallande sätt i vårt eget samhälle och runt om i världen. Om vi återvänder till begreppet demokratins ursprungliga språkliga innehåll och innebörd, kan vi konstatera att det folkliga beslutsinflytandet från jämlika medborgare kraftigt har reducerats. Med den tidigare betydelsen och fortfarande i våra läroböcker, så skulle den nyliberala utvecklingen, som skett, kunna benämnas som anti-demokratisk, om man anser att den folkliga suveräniteten över den ekonomiska politiken är en förutsättning för demokratin.

Vi behöver åter se till vår språkanvändning och hur de politiska begreppen ändras av att sammanhanget, tidsandan och dess konkreta handlingar.

Om man inte anser det så har man likväl bytt innehåll i begreppet demokrati eller helt enkelt inte uppfattar demokrati som något grundläggande i politiken. Språket har då bytt innebörd och Valfrihet har blivit detsamma som demokrati.

Vi behöver åter se till vår språkanvändning och hur de politiska begreppen ändras av att sammanhanget, tidsandan och dess konkreta handlingar. Hur ordens betydelse skiftar när andra ord får en annan mening och hur detta får konkreta politiska konsekvenser och för vårt dagliga liv.

Stefan S Widqvist

Idéhistoriker