Vad vill S med Lindesbergs sjukhus?

Lindesbergs sjukhus är ett strategiskt viktigt sjukhus, speciellt för norra delen av Örebro län. Att det här finns fungerande akutsjukvård och hög kompetens dygnet runt är en del i detta.

All sjukhusvård är högspecialiserad i dag och då man gör organisationsförändringar måste dessa noga följas upp. Alla verksamheter på ett sjukhus påverkar indirekt varandra. Vid förändringar bör man alltid kontinuerligt följa upp effekterna, för både den verksamheten men också omkringliggande verksamhet.

Vi har hört oroliga röster från personal och anhöriga sedan en rätt lång tid som signalerat att det är bekymmersamt på sjukhuset vad avser kirurgin och den operativa verksamheten.

Detta har man sagt oss beror mycket på nya arbetssätt och på att den ortopediska verksamheten expanderat. Den ortopediska verksamheten har mycket framgångsrikt ökat sin kapacitet och det har varit värdefullt för att inte ytterligare öka på de långa väntetiderna i Örebro län. Vi har fått höra att detta skulle bli bättre då organisationen satt sig.

Nu har det gått en tid och effekterna av den nya organisationen och det nya arbetssättet har visat sig. Den ökade ortopediska operativa verksamheten har trängt undan den kirurgiska verksamheten på sjukhuset. Man har fått minskat antal vårdplatser med argumentet att det fattas sjuksköterskor, vilket varit ett mera övergående problem och låtit den ortopediska verksamheten ta över vårdplatserna.

Vilket resulterat i att verksamheten haltar, högkompetenta kirurger får inte använda sin arbetstid till att utföra operationer, operationer som patienter köar till.

Vilket lett till att tre nyckelpersoner, kirurgerna, nu sökt och fått tjänstledigt. Alla på en gång och ersatts av hyrläkare.

Personalteamet på operation får inte använda sin arbetstid till operationsverksamhet, utan hamnar i ett frustrerande stand by läge. Specialistutbildade sjuksköterskor och övrig personal kan inte utföra sitt arbete eftersom de operationer de är anställda att göra inte utförs.

Patienter får transporteras mer än tidigare i ambulans, vilket blir ett hårt tryck på länets ambulanser. Ett mycket farligt läge för ett sjukhus och en organisation som vill behålla sin kapacitet och sin kompetenta personal.

Om inte detta stoppas snabbt riskerar Lindesbergs sjukhus att stå utan kirurgisk kompetens och kapacitet.

Att bygga upp en verksamhet som den i Lindesberg tar många år men att rasera den går snabbt. Det finns väl ingen som är insatt i svensk sjukvård i dag som tror specialistutbildad personal inte kan få ett bra jobb på annat ort än Lindesberg.

Vad vill den socialdemokratiskt styrda majoriteten i Region Örebro egentligen med Lindesbergs sjukhus.

Vill man ha kvar den kirurgiska verksamheten eller håller man på att lägga ned den genom att inte ta tag i problem och därmed lämna den till sotdöden.

Vill socialdemokratin genom det läge man tvingat in den kirurgiska verksamheten i, lägga ned verksamhet, måste man ta sitt demokratiska ansvar och faktiskt tala om detta.

Tala om det för alla anställda och invånare i framför allt norra länsdelen. Vill man det inte måste man skyndsamt tala om, vad man tänker göra för att vända den negativa och resursslösande verksamhetsutveckling man nu har. Skattepengar och sjukvårdsresurser förslösas.

Det är många som nu far illa av det som händer eller rättare sagt inte händer.

Patienter far illa, anhöriga far illa och personal far illa.

Pär-Ove Lindqvist (M), Oppositionsråd Lindesberg, Ledamot Regionfullmäktige

Lotta Olsson (M), Riksdagsledamot, Ledamot Regionfullmäktige

