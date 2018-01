Vårda kirurgisk verksamhet i Region Örebro

Lindesbergs sjukhus är ett strategiskt viktigt sjukhus, speciellt för norra delen av Örebro Län. Att det här finns fungerande akutsjukvård och hög kompetens dygnet runt är en del i detta. I stort sett all sjukhusvård är i dag högspecialiserad och då man förändrar organisationen, måste dessa noga följas upp. Alla verksamheter på ett sjukhus påverkar indirekt varandra. Vid förändringar bör man alltid kontinuerligt följa upp effekterna, för både den verksamheten, men också omkringliggande verksamhet.

Vi har hört oroliga röster från personal och anhöriga som länge signalerat att det är bekymmersamt på lasarettet vad avser kirurgin och den operativa verksamheten. En del beror mycket på nya arbetssätt och på att den ortopediska verksamheten som expanderat. Den ortopediska verksamheten har mycket framgångsrikt ökat sin kapacitet och det har varit värdefullt för att inte ytterligare öka på de långa väntetiderna i Örebro Län. Vi har fått höra att detta skulle bli bättre då organisationen satt sig.

Vilket resulterat i att verksamheten haltar, högkompetenta kirurger får inte använda sin arbetstid till att utföra operationer, operationer som patienter köar till.

Nu har det gått en tid och effekterna av den nya organisationen och det nya arbetssättet har visat sig. Den ökade ortopediska operativa verksamheten har trängt undan den kirurgiska verksamheten på sjukhuset. Man har minskat antalet vårdplatser med argumentet att det fattas sjuksköterskor, vilket varit ett mera övergående problem och låtit den ortopediska verksamheten ta över vårdplatserna.

Vilket resulterat i att verksamheten haltar, högkompetenta kirurger får inte använda sin arbetstid till att utföra operationer, operationer som patienter köar till. Vilket leder till att nyckelpersoner, kirurgerna, nu sökt och fått tjänstledigt, alla på en gång, och ersatts av hyrläkare. Personalteamet på operation får inte använda sin arbetstid till att operationsverksamhet, utan hamnar i ett frustrerande stand by läge. Specialistutbildade sjuksköterskor och övrig personal kan inte utföra sitt arbete eftersom de operationer de är anställda att göra inte utförs. Det finns en risk att också dessa lämnar lasarettet.

Att bygga upp en verksamhet som den i Lindesberg tar många år men att rasera den går snabbt.

Om inte detta stoppas snabbt riskerar Lindesbergs lasarett att stå utan kirurgisk kompetens och kapacitet. Att bygga upp en verksamhet som den i Lindesberg tar många år men att rasera den går snabbt. Det finns väl ingen som är insatt i svensk sjukvård i dag som tror specialistutbildad personal inte kan få ett bra jobb på annat ort än Lindesberg. Vi får signaler om att både den opererande och anestesiresursen heller inte optimeras i sitt arbetssätt.

Den kirurgiska verksamheten i Region Örebro och på Lindesbergs lasarett är i kris eftersom man har stora bemanningsproblem. Den kirurgiska verksamheten har tvingats minska antalet vårdplatser och det innebär att man har svårt att sköta sitt uppdrag som opererade lasarett. Den kirurgiska verksamheten består i dagsläget av cirka 80 procent akutopererade patienter. Ofta svårt sjuka patienter som är i stort behov av enkelrum.

Det är många som far illa av det som händer eller rättare sagt inte händer. Patienter far illa, anhöriga far illa och personal far illa, här har den politiska S-majoriteten en läxa att göra.

Vidare har de förändrade lokaliteterna inneburit att den effektiva vårdkedja man tidigare haft brutits och de kirurgiska vårdplatserna är placerade på långt avstånd från vissa delar av den övriga verksamheten. Detta gör att arbetet till vissa delar blir ineffektivt och att personalresurser inte används på bästa sätt.

Den kirurgiska verksamheten på Lindesbergs Lasarett behöver ses över. Vi kräver en skyndsamt tillsatt utredning som ser över hur verksamheten åter kan bli effektiv, säker och långsiktigt hållbar utifrån sitt uppdrag. En plan behöver tas fram hur man ska lösa följande utmaningar.

För att klara de framtida utmaningarna så krävs det att kunna säkra och optimera den kirurgiska vårdkedjan vad avser vårdplatsantal och lokalernas geografiska läge och funktionalitet kopplat till uppdraget. Framtagande av en bemanningsplan för alla anställda och säkra kvalitén på verksamhet och möjligheten för utbildning, forskning och utveckling. Vi vill också säkerställa att patienten kan få vård i livets slutskede på sitt hemsjukhus.

Pär-Ove Lindqvist

Moderaterna, oppositionsråd Lindesberg, ledamot Regionfullmäktige

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot,

ledamot Regionfullmäktige