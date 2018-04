Vi behöver slåss för våra kulturarv i Örebro län

Kommentar till ”Nya regler riskerar att ödelägga generationers slit i vårt län” (NA 18/3)

Det räcker inte med hövliga önskemål om att våra politiker skall se vårt kulturarv med öppna kulturarvsögon. Politiker som i dag skall och bör jobba som ”galärslavar” för att vårda och vidmakthålla våra gemensamma kulturarvsmiljöer är totalt vilsna i respektive sandlåda. PK och tjänstemannaeliten önskar tydligen helst av allt att det av vår ”kulturarvschef” på riksantikvarieämbetet nymodiga begreppet och förhållningssättet ”Kulturarva” skall råda.

Vår region och våra omistliga kulturarvs miljöer är betydligt fler och vi skulle behöva fler byggnadsminnesförklaringar inte färre.

Intentionerna i denna av fyra ”tunga individers” debattartikel är god men jag saknar klarspråk och kraftspråk. Det är fan i mig hög tid att stoppa den pågående våldtäkten och slakten av vårt kulturarv. Fritänkande tjänstemän som på eget bevåg tolkar dekret, styrningsdokument etcetera från Bryssels värderade herrar och damer ska se och arbeta utifrån vår regions och läns bästa i första hand.

Av våra nio byggnadsminnen så har vår gamla/nya regering och riksdagen sedan 2013 gett Statens fastighetsverk (SFV) mandat att sälja sju!

SFV är och har varit en rejäl kassako för vår riksdag, här ryms mycket av det som generationer och donatorer lämnat efter sig. SFV är inget speciellt ”Prio politiskt område” mer än att diverse personer fick sparken då de lekte egen sandlåda. Att SFV under de senaste 10 åren under en ohemul politisk ”kravpiska” levererat in fem miljarder etthundrasjuttio miljoner kronor (5.168.953.680 kr exakt) kände nog inte så många till. Slakten och utförsäljningen av våra tillgångar rullar på, och vi är lätträknade vi som bryr oss.

Brevens Bruk och dess vatten och byggnads miljö är en av hundratals som hotas av slakt i vårt län. Dessa påbud är så satans dåligt genomtänkta att man som medborgare skäms. Det är inte ”bara” de fysiska värdena som hotas utan även för oss som ser ett annat stort och mycket viktigt värde i att vi nu måste kartlägga alla av vattenkraft drivna funktioner som kan bidra och mobiliseras för att stärka och möjliggöra en självförsörjningsgrad som är värd namnet, samt producera det som vattenkraften sedan urminnes tid byggt grunden till – vårt välstånd.

En röst på Lpo i höstens landsting/region val kan i bästa fall innebära att vi får in en och annan Kulturarvskrigare i dess beslutande och styrande församling. Helst av allt skulle jag gärna återuppliva någon gammal påföljdsmetod av skam art för dessa jubelidioter.

Mats Lagerman

ordförande Landsbygdspartiet oberoende Lpo Örebro län